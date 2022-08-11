Без рожевої панами та в окулярах: Олег Псюк показав, який вигляд мав у дитинстві

Музикант Олег Псюк, якого всі звикли бачити у сценічному образі, показав, який вигляд мав у дитинстві.

До слова, репер майже не показує свої дитячі фото. Ба більше, він постійно ходить у рожевій панамі, тож майже немає світлин, де він без головного убору. Утім, у своєму TikTok опублікував короткий ролик, де засвітив дитяче фото.

На знімку ще маленький Олег вже ходив у головному уборі – кепці. Також він полюбляв носити модняві сонцезахисні окуляри. До речі, ще тоді Псюк мав хист до музики, адже на фото маленький Олег тримав мікрофон у руках.

До речі, у відео знаменитість пояснив, що зовсім не пошкодував, що присвятив своє життя репу.

"Цікаво, чи підійде мені реп? Ідеально!", - зазначив Псюк.

Нагадаємо, нещодавно Kalush Orchestra потрапили у скандал. Артисти мали виступати на сцені фестивалі, де також братимуть участь росіянки. Український гурт звернувся до організаторів з проханням скасувати виступи артистів із РФ. Утім, фестиваль не мине без участі діджейок з Росії.

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