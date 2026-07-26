"Без суперечок не обходиться": Горбунов чесно висловився про характер Боклана і 30-річну дружбу

Юрій Горбунов і Станіслав Боклан

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Український телеведучий, продюсер і актор Юрій Горбунов розкрив тонкощі багаторічної дружби та співпраці з народним артистом України Станіславом Бокланом.

За словами шоумена, вони знайомі майже три десятиліття. Їхня дружба почалася ще після переїзду Горбунова до Києва, коли режисер Семен Горов запросив його на знімання музичного кліпу. Саме тоді він уперше познайомився з Бокланом.

Як зазначив Горбунов в інтерв’ю oboz.ua, за роки спілкування він добре вивчив характер колеги й не приховує, що той буває емоційним. Водночас запевняє: усі суперечки виникають виключно через творчий процес і він не вачає у цьому чогось критичного.

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«Ми зі Стасом знаємо один одного вже майже 30 років. Спочатку просто дружили, ще без спільної роботи. Так, кажуть, що в нього непростий характер. Але покажіть мені творчу людину з простим характером. Він емоційний, можемо навіть посперечатися на підвищених тонах, але це завжди стосується лише роботи. Коли всі хочуть зробити хороше кіно, без творчих суперечок не обходиться», — поділився Горбунов.

Станіслав Боклан / © instagram.com/boklanstas

Продюсер також наголосив, що дуже цінує професійний досвід Боклана. За його словами, актор нерідко пропонує ідеї, які допомагають покращити майбутній фільм, а молодші колеги уважно дослухаються до його порад.

«Я дуже ціную Стаса за його досвід. Інколи він підказує такі речі, про які ми навіть не думали. Молодь до нього прислухається. Буває, звісно, що емоції беруть гору, але я до цього ставлюся спокійно. Мені взагалі легко зрозуміти акторів, бо я сам актор — по цей бік барикади», — додав продюсер.

Водночас Горбунов переконаний, що кіно створюється командою, де кожен виконує свою важливу роль. Хоча продюсер відповідає за бюджет, а актори — за втілення образів, остаточне слово під час знімального процесу, на його думку, завжди має залишатися за режисером, адже саме він бачить цілісну картину майбутнього фільму.

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Нагадаємо, нещодавно Юрій Горбунов розповів про спілкування зі старшим сином Катерини Осадчої, якого вона народила у попередніх стосунках.

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