Без ТЦК, але з "азовцями" на сцені: усі подробиці концерту "Без Обмежень" в Києві

Концерт "Без Обмежень"

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Відомий гурт відіграв перший з двох концертів у столичному Палаці спорту. Редакція ТСН.ua теж мала можливість побачити, як минув виступ "Без Обмежень" в Києві і чим він запам'ятався.

Концерт "Без Обмежень" в Києві / © pr-служба "Без Обмежень"

Почався концерт з традиційного у наш час благодійного аукціону, який вели ведучі Андрій Чорновол і Наталія Тур. Сорочку, в який Танчинець виступав сім років тому на цій самій сцені, віддали за 50 тисяч грн, перепустку за лаштунки після концерту теж за цю суму. А ось найбільший ажіотаж серед прихильників викликали гітари з автографами музикантів. За підсумком — два унікальних екземпляри принесли ще 260 тисяч гривень на загальний збір. Крім того, долучитися до допомоги військовим міг кожен глядач, бо на вхідних браслетах розташовувався qr-код, за яким можна було також задонатити на збір. На даний момент банку досі поповнюють глядачі — на момент публікації цього матеріалу на ній було зібрано майже 2,5 млн гривень! Як ми дізналися, усі кошти йдуть на оснащення снайперів та лікування поранених бійців 3-ої штурмової бригади.

І ось нарешті за 40 хвилин після заявленого у квитках часу гурт вийшов на сцену і одразу "запалив" так, що і розігріву не треба було. Однак, здивування серед глядачів все ж таки відчувалося, бо лідер гурту Сергій Танчинець неочікувано почав виступ з англомовної і трохи вже підзабутої пісні Underground, з якої, власне, стартувало сходження колективу на шоубізнесовий олімп. Але вже наступною була одна з найвідоміших композицій гурту — "Буду з тобою" — тож глядачі могли більше не нервувати, щодо програми концерту. І далі, дійсно, зазвучили самі лише хіти — "Вільні люди", "Листопад", "Тону".

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Концерт "Без Обмежень" в Києві / © pr-служба "Без Обмежень"

Другим блоком концерту була камерна-акустична частина, яка розпочалася, мабуть, з найвідомішої композиції колективу — "Зорі запалали". Під час неї на екрані та на сцені з'явилися сотні свічок, що перетворило кількатисячну арену на затишну залу. Завдяки цьому, і, звичайно, оркестру, навіть і так інтимно-романтичні композиції "Дим" і "Най би вже весна" викликали глибоке емоційне піднесення.

Концерт "Без Обмежень" в Києві

Концерт "Без Обмежень" в Києві / © pr-служба "Без Обмежень"

Ну а найбільш щемливим моментом в концерті було виконання "Якби", яку Танчинець присвятив загиблому 24-річному героєві Івану Болотову та усім льотчикам, які віддано захищають нашу країну, навіть ціною власного життя. Тут вже плакали, мабуть, усі глядачі, бо під час виконання на великому екрані вперше демонстрували сімейні архівні відео і фото загиблого героя, з його сином, дружиною, батьками. Та й сам Танчинець ледь стримував сльози, співаючи рядки:

"Птахом якби стати мені,

Я би щоразу у небо

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Злітав би до тебе,

А повесні, як уві сні,

Я б залишився назавжди

З тобою без неба"

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Концерт "Без Обмежень" в Києві

А ось найбільш романтичним моментом в концерті була мить, яку частина глядачів у залі й не побачили, бо вона відбувалася просто під самою сценою. Коли Сергій під час виконання пісні "Весь світ" на пару секунд простягнув руку до своєї коханої Юліани, яка споглядала за ним під сценою, і прошепотів "Люблю тебе". До речі, під час концерту у фанзоні було зроблено декілька пропозицій руки і серця, про що свідчать відео з соцмереж.

Сергій Танчинець з коханою Юліаною / © pr-служба "Без Обмежень"

Під час заходу складно було викинути з голови, що цей концерт відбувається саме під час війни, бо майже кожна друга композиція торкалася тем, дотичних до наших реалій — почуття на відстані, боротьба за незалежність, самоідентифікація.

Концерт "Без Обмежень" в Києві

Атмосфери помпезного свята, як це буває, зазвичай, на концертах у Палаці спорту не було. Та й шоу, в класичному розумінні цього слова, теж. Увесь відеосупровід на величезних екранах складався з кадрів кліпів, абстрактних фігур і архівної хроніки. Але це все було так доречно і видовищно, що не виникало жодних питань до оформлення декорацій чи малої кількості спецефектів. Бо музика у супроводі живого оркестру і сенси в текстах забирали на себе всю увагу.

Концерт "Без Обмежень" в Києві / © pr-служба "Без Обмежень"

Спільних номерів з іншими артистами на концерті, до речі, теж не було, хоча у доробку гурту була співпраця, зокрема, з Tayanna і Златою Огнєвіч. Але з такою кількістю хітів в репертуарі колектив вже може обирати — запрошувати когось чи самим задовольняти своїх слухачів.

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Концерт "Без Обмежень" в Києві / © pr-служба "Без Обмежень"

Судячи з публіки, яка в цей вечір була в Палаці спорту, аудиторія "Без обмежень", вибачте за тавтологію, не має обмежень по віку. У фанзоні, окрім молоді, були родини з зовсім маленькими дітьми, а також достатньо літні пари. Багато, хто тримав у руках прапори України і стяги військових частин. До речі, просто під час концерту на сцену запросили легендарних “азовців" — Владислава Дутчака ("Доцент") і Святослава Паламара ("Калина"), які вручили нагороди колективу "Без Обмежень" від Міністерства оборони України. Нагадаємо, в березні 2025 року гурт був визнаний критично важливим для економіки та життєдіяльності населення.

Концерт "Без Обмежень" в Києві / © pr-служба "Без Обмежень"

Зазначимо, що "Без Обмежень" ще від 2014 року максимально залучений у боротьбу з ворогом, тому іноді трохи серйозні фрази Танчинця між піснями не здавалися награними і шаблонними, а, навпаки, підтверджували твердість його позиції. "Давайте подякуємо всім силам оборони, які нас щосекунди захищають, і ми маємо можливість бути тут", - казав музикант.

У цей вечір Танчинець, як ніколи, був багатослівний - майже після кожної композиції дякував всім тим людям, завдяки яким цей концерт взагалі відбувається. Ба більше, він навіть виказав свою вдячність за виступ на цій самій арені Палацу аж 7-річної давнини своїм партнерам-сопродюсерам гурту Максиму Ткаченко і Олегу Ходачуку, бо того разу просто забув їм публічно подякувати. "Хлопці, виправляюсь, бо я дійсно дуже ціную нашу дружбу і співпрацю", — зізнався Танчинець зі сцени.

Концерт "Без Обмежень" в Києві / © pr-служба "Без Обмежень"

До слова, у цей день у Сергія Танчинця було особисте свято. Але вітання з 43-річчям на сцені так і не сталося, але вже після виступу за лаштунками колеги привітали його великими чорним тортом, на якому були слова "Лідер. Голос. Душа".

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За лаштунками Сергія Танчинця привітали з 43-річчям / © pr-служба "Без Обмежень"

Прихильникам гурту відомо, що соліст "Без обмежень" достатньо стриманий в емоціях на сцені. Максимальне, на що здатен у цьому плані Танчинець, це підморгнути або грайливо показати язик. Ніяких переодягань (і тим паче роздягань) під час концерту не було.

Концерт "Без Обмежень" в Києві

Усього концерт тривав майже дві з половиною години — за цей час прозвучало 23 композиції, включно з гімном України, яким і завершився захід. До слова, на виході ми не зустріли працівників ТЦК, які би перевіряли документи у глядачів, як це було після концерту "Океану Ельзи". Сьогодні, 10 травня, в Києві відбудеться другий виступ "Без Обмежень", на який вже теж продані всі квитки.

Концерт "Без Обмежень" в Києві / © pr-служба "Без Обмежень"