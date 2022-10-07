Без Володимира Остапчука: Христина Горняк розповіла, як відсвяткує 36-річчя

Дружина шоумена вже має план, як зустріне свій день народження і у цьому плані її коханого нема.

Дружина шоумена Володимира Остапчука, нотаріусиня Христина Горняк вже зовсім скоро, 10 жовтня, відсвяткує день народження.

Обраниці ведучого виповниться 36 років. На сторінці в Instagram Горняк поділилася з шанувальниками планом, як зустріне цей день. Відповідаючи на зауваження підписниці, що Христина останнім часом має втомлений вигляд і їй потрібен відпочинок, Христина зазначила, що це дійсно так і невдовзі вона дозволить собі трохи відволіктися:

"Так і є… Багато різних емоцій, тому, ця дама завтра їде у дівочий тур з подругами зустрічати свої 36 років", - повідомила Горняк і запостила архівне фото з дитинства.

Христина Горняк в дитинстві / Фото: instagram.com/kristygor

А от щодо свого чоловіка Володимира Остапчука Христина, як і останні декілька місяців, жодним словом не обмовилася і в планах зустрічати свій день народження з ним у нотаріусині нема.

Христина Остапчук / Фото: instagram.com/kristygor

Нагадаємо, що вже місяць як у ЗМІ ширяться чутки про розрив Володимира Остапчука та Христини Горняк. І, першою чергою, ці чутки підігріває саме подружжя. Вони різко перестали публікувати спільні сторіз та фото разом у соцмережах, хоча раніше робили це дуже активно.Також Христина публічно не привітала чоловіка з днем народження, хоча до цього робила це завжди.

Фото: instagram.com/vova_ostapchuk

Чутки про проблеми у стосунках пари підтвердив й ведучий Слава Дьомін, який знає подружжя особисто. Він зазначив, що пара дійсно останнім часом не живе разом. Тим часом, ані Горняк, ані Остапчук офіційно нічого не коментують.

Володимир Остапчук з дружиною / Фото: instagram.com/kristygor

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