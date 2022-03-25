Безруков, Чичеріна, Тіматі та Боярський: Латвія внесла до "чорного списку" артистів-путіністів

Латвія заборонила в'їзд до країни й іншим російським артистам, які підтримують війну в Україні.

Уряд Латвії вирішив внести до переліку небажаних осіб російських музикантів та акторів, які підтримують режим Путіна та вторгнення РФ на територію України.

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Про це повідомив міністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевичс.

До "чорного списку" потрапили актори Сергій Безруков, Михайло Боярський, Марія Шукшина, Ігор Угольников та музиканти Тимур Юнусов (Тіматі), Юлія Чичеріна. Всім їм заборонено в'їжджати на територію Латвії.

"За підтримку пропаганди війни та агресії проти України та відповідно до пункту 2 статті 61 Закону про імміграцію громадян Російської Федерації внесено до списку небажаних для Латвії осіб, встановивши заборону на в'їзд до Латвії на невизначений термін. Список буде додатково доповнюватися", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, всі вони активно підтримують режим Путіна, разом з тим перераховані музиканти та актори виступають за вторгнення Росії в України. Юлія Чичеріна взагалі чотири дні тому зняла український прапор із Енергодарської міськради. Співачці вже оголосили підозру у посяганні на територіальну цілісність України.

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