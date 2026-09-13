"Бігли в поле": Полякова з донькою потрапила під атаку "Шахеда" на шляху до Польщі й вийшла на зв'язок

Оля Полякова / © прес-служба Олі Полякової

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Співачка Оля Полякова опинилася в епіцентрі вибухів під час поїздки до Польщі: потяг, яким вона їхала з молодшою донькою Алісою, тричі евакуйовували через загрозу атаки РФ.

Про пережите зірка розповіла в Instagram. Артистка зазначила, що не публікувала нічого одразу, оскільки дбала про безпеку й перебувала в шоковому стані.

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За словами Полякової, пасажирський потяг, яким вона їхала разом із молодшою донькою з Києва до Польщі, тричі евакуйовували. Одну з таких нічних евакуацій артистка показала у сториз. Під час одної з таких пасажири були змушені бігти в поле, після чого в потяг влучив російський «Шахед». На щастя, Оля з Алісою вчасно відбігли від потягу у поле.

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Сториз Олі Полякової / © instagram.com/polyakovamusic

Сториз Олі Полякової / © instagram.com/polyakovamusic

«Я, звісно, нічого не публікувала. Бо коли це стається — нічого не публікуєш. Але сьогодні наш потяг, який прямував до Польщі, тричі евакуювали. На третій раз, коли ми бігли в поле, у цей потяг влучив „Шахед“. Ми це чули, але, слава Богу, були далеко. Бо ми дуже швидко побігли. Я була з молодшою донькою. Якщо чесно, я в жаху», — поділилася співачка.

Полякова додала, що ця поїздка сильно її вразила і вона має намір ще розповісти про пережите: «Мені ще є багато про що сказати й багато чим я дуже шокована».

Оля Полякова / © instagram.com/polyakovamusic

Як повідомила «Укрзалізниця», 13 вересня російські війська вдарили по локомотиву пасажирського поїзда на Волині — приблизно за два кілометри від кордону з Польщею. За попередньою інформацією, внаслідок атаки ніхто не постраждав.

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