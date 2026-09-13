ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
1278
Час на прочитання
2 хв

"Бігли в поле": Полякова з донькою потрапила під атаку "Шахеда" на шляху до Польщі й вийшла на зв'язок

Співачка оговталася після пережитого й показала жахливі кадри з влучання по Укрзалізниці неподалік від Польщі.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Гажала Валерія Гажала
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Оля Полякова

Оля Полякова / © прес-служба Олі Полякової

Співачка Оля Полякова опинилася в епіцентрі вибухів під час поїздки до Польщі: потяг, яким вона їхала з молодшою донькою Алісою, тричі евакуйовували через загрозу атаки РФ.

Про пережите зірка розповіла в Instagram. Артистка зазначила, що не публікувала нічого одразу, оскільки дбала про безпеку й перебувала в шоковому стані.

За словами Полякової, пасажирський потяг, яким вона їхала разом із молодшою донькою з Києва до Польщі, тричі евакуйовували. Одну з таких нічних евакуацій артистка показала у сториз. Під час одної з таких пасажири були змушені бігти в поле, після чого в потяг влучив російський «Шахед». На щастя, Оля з Алісою вчасно відбігли від потягу у поле.

Сториз Олі Полякової / © instagram.com/polyakovamusic

Сториз Олі Полякової / © instagram.com/polyakovamusic

Сториз Олі Полякової / © instagram.com/polyakovamusic

Сториз Олі Полякової / © instagram.com/polyakovamusic

«Я, звісно, нічого не публікувала. Бо коли це стається — нічого не публікуєш. Але сьогодні наш потяг, який прямував до Польщі, тричі евакуювали. На третій раз, коли ми бігли в поле, у цей потяг влучив „Шахед“. Ми це чули, але, слава Богу, були далеко. Бо ми дуже швидко побігли. Я була з молодшою донькою. Якщо чесно, я в жаху», — поділилася співачка.

Полякова додала, що ця поїздка сильно її вразила і вона має намір ще розповісти про пережите: «Мені ще є багато про що сказати й багато чим я дуже шокована».

Оля Полякова / © instagram.com/polyakovamusic

Оля Полякова / © instagram.com/polyakovamusic

Як повідомила «Укрзалізниця», 13 вересня російські війська вдарили по локомотиву пасажирського поїзда на Волині — приблизно за два кілометри від кордону з Польщею. За попередньою інформацією, внаслідок атаки ніхто не постраждав.

Пов’язані теми

Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie