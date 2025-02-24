Біль від утрати, сльози доньки і почесне звання: Тоня Матвієнко довела до мурах концертом у Києві

Під час шоу також було проведено аукціон для допомоги ЗСУ.

Українська співачка Тоня Матвієнко вперше зібрала великий сольний концерт у МЦКМ "Жовтневий палац".

У Києві артистка влаштувала незабутній вечір вдячності, пам'яті та незламної віри на краще. Редакція сайту ТСН.ua побувала на події та пропонує поринути в чуттєву атмосферу, якою Тоня пообіцяла зцілити.

Щоб отримати "музичну терапію", шанувальники виконавиці почали приходити до стін концертного майданчику вже за пів години. Утім, заходити всередину не поспішали – хтось нарешті дочекався на давню подругу, яку не бачив роками, хтось вперше за тривалий час розлуки зі столицею робив фото на пам'ять. Серед гостей було помічено низку зірок – Соломію Вітвіцьку у компанії подруг, Анну Добриднєву та Артура Боссо, Олексія Суханова, Олю Цибульську.

Концерт почався дещо із запізненням. Світло вимкнулося і на сцені з'явилася проєкція кульбаб. Тоня Матвієнко вийшла до глядачів у розкішній блакитній сукні. Перші сльози співачка викликала піснею-присвятою покійній мамі "Сік землі" та їхніми архівними родинними фото на екранах.

Концерт Тоні Матвієнко у Києві. Фото: Максим Куропатенко

Зірка одразу після виконання подякувала всім і зізналася, що їй досі дуже боляче від втрати найдорожчої для неї людини – мами Ніни Митрофанівни. Тож першими піснями Тоня без вагань вшанувала її пам'ять і довела до мурах зізнанням, що саме під час співу зустрічається з покійною душею. Ба більше, співачка додала, що "можливо, вона завітає до зали та ще подивиться, чи гарно співає донька".

Концерт Тоні Матвієнко у Києві / Фото: ТСН.ua

Цикл спогадів про Ніну Митрофанівну Тоня розпочала з пісні "Сіла птаха", під час якої спустилася до зали, заспівала разом з фанами та станцювала з незнайомцем повільний танець. А вже опісля звернулася до покійної мами і зазначила, що виконала її головне бажання: "Я все зробила, щоб ви були гарна". Зокрема, виконавиця показала ще більше архівних фото народної артистки саме у молодості, адже вона хотіла, щоб її запам'ятали саме такою.

Концерт Тоні Матвієнко у Києві. Фото: Максим Куропатенко

Концерт Тоні Матвієнко у Києві. Фото: Максим Куропатенко

Матвієнко також пригадала, що розрадити горе їй допомогли діти. Зі сльозами співачка поділилася, що бачить у своїх двох донечках продовження так само, як свого часу і її мама – в ній. Крім того, зірка висловила свою гордість за жінок, які наважуються народжувати під час війни. Після цього залунала символічна пісня "Ти – це я". До слова, у цей час у залі сиділа старша донька Тоні Матвієнко Уляна, яка не змогла стримати сліз від чуттєвих рядків.

Донька Тоні Матвієнко під час концерту мами у Києві / Фото: ТСН.ua

Наступною співачка виконала народну пісню "Петрівочка" в сучасній обробці, яку раніше співала мама. І доповнила виступ танцями.

А ось заспівати наступну пісню Тоня покликала тата. Утім, рідна людина не озвалася із зали, тому виконавиця разом з музикантами самостійно заспівала жваву народну пісню "Ой, брате мій, орле". Саме її свого часу Ніна Матвієнко співала з хоровою капелою "Дударик". Але перед виступом Матвієнко попросила у глядачів підтримки, адже "сама собі зробила виклик, чи зможе заспівати". Проте сумнівів у неперевершеному голосі й вміннях артистки у глядачів точно не було, тож вони нагородили її своїми оваціями, а також квітами.

Концерт Тоні Матвієнко у Києві / Фото: ТСН.ua

Варто зазначити, що кожен виступ Матвієнко постійно супроводжувався гучними оплесками та вигуками із зали з компліментами і "браво".

Поступово Тоня перейшла до власної творчості. Вона закликала фанів "принаймні на годину розслабитися та отримати музичну терапію, об'єднавшись". Для цього спершу виконала пісню "Душа", яку з чоловіком Арсеном Мірзояном отримала як подарунок на весілля. За нею Матвієнко зачарувала піснею "Вітер" та спустилася зі сцени до глядачів, подарувавши обійми, цілунки та танець незнайомцю. А після душевної композиції Оля Цибульська вручила колезі величезний букет квітів.

Концерт Тоні Матвієнко у Києві. Фото: Максим Куропатенко

Концерт Тоні Матвієнко у Києві. Фото: Максим Куропатенко

Раптово на сцену вийшов чоловік та жінка. Так, здивована зала стала свідком вручення Тоні Матвієнко почесного звання "Патріот України". Глядачі вибухнули оваціями та ще раз виказали зірці вдячність за її допомогу Україні під час війни. Вона ж, своєю чергою, щиро подякувала кожному за підтримку її творчості й зникла зі сцени.

Концерт Тоні Матвієнко у Києві / Фото: ТСН.ua

Концерт Тоні Матвієнко у Києві. Фото: Максим Куропатенко

До публіки вийшов коханий Тоні Матвієнко. Музикант Арсен Мірзоян з гітарою у руках взявся проводити аукціон з оригінальними музичними паузами. Спершу виконавець заспівав про морпіха-ветерана та волонтера, які днями, веслуючи, здолали Атлантику задля збору коштів на реабілітацію військових.

Крім того, розсмішив аудиторію сатиричними піснями про нардепів, які розкрадали гроші, зокрема, скандального Миколу Тищенка. Музикант взяв відому мелодію "Миллион алых роз" та "На небі" ОЕ, щоб покласти на них уїдливі рядки, які припали до душі кожному.

Арсен Мірзоян розсмішив сатиричними піснями про нардепів і розкрадання грошей

Загалом, під час концерту Тоні Матвієнко у такий оригінальний спосіб із продажем лотів було зібрано 57 тис. грн. Після вдалого аукціону Арсен перепросив у дружини за вкрадений час і насамкінець потішив фанів композицією "Пісня буде поміж нас". Але йти за лаштунки артист не хотів, бо забув сказати особливу деталь: саме він придумав концепцію сцени.

Концерт Тоні Матвієнко у Києві / Фото: ТСН.ua

І вже за декілька хвилин перед шанувальниками постала Тоня в новому образі. У стриманому чорному костюмі вона заспівала "Друг", "Така як є". Водночас наголосила, що попри все, вона залишається "хорошою та простою". І поки Матвієнко казала всім присутнім частіше бачитися з рідними, до неї з квітами підійшла її сестра.

Концерт Тоні Матвієнко у Києві / Фото: ТСН.ua

Сестра Тоні Матвієнко на її концерті у Києві. Фото: Максим Куропатенко

На цьому зворушливому моменті співачка вимушено пішла за куліси, адже мала проблеми зі звуком. І коли команда налагодила зірці апаратуру, вона вийшла із сюрпризом – співачкою Lama. З дуетною піснею "Мій милий" виконавиці запалили сцену своїми голосами й танцями. Своєю чергою Lama після виступу побажала Тоні багато шанувальників і зазначила, що треба "берегти артистку, як зіницю ока".

Концерт Тоні Матвієнко у Києві. Фото: Максим Куропатенко

Концерт Тоні Матвієнко у Києві / Фото: ТСН.ua

Далі за програмою мав би бути дует з Романом Скорпіоном, утім їхню пісню "Я нікому тебе не віддам" співачка виконала сама. Вона пояснила, що Роман відмовився виступати через свій благодійний концерт за кордоном. Тим не менш, ще більш чуттєвим виступ зробив повільний танець пари у залі й квіти від Олексія Суханова для Тоні.

Концерт Тоні Матвієнко у Києві / Фото: ТСН.ua

Концерт Тоні Матвієнко у Києві. Фото: Максим Куропатенко

І завершити магічний вечір Матвієнко запланувала хітом "Кульбаби". Але перед тим вона вкотре за концерт висловила вдячність фанам, бо якби не їхня відданість, то вона б уже давно опустила руки. Ба більше, Тоня припустила, що повернути нашумілі "Кульбаби", записані 2022 року, до топ-чартів їй допомогла саме покійна мама.

Концерт Тоні Матвієнко у Києві. Фото: Максим Куропатенко

Концерт Тоні Матвієнко у Києві. Фото: Максим Куропатенко

Концерт Тоні Матвієнко у Києві. Фото: Максим Куропатенко

"Дякую, що вам подобається навіть одна пісня з моєї творчості. Значить, я варта чогось – це важливо для кожного артиста. Незважаючи скільки мені років, я буду завжди молода Тонька – такою, якою я себе відчуваю у "Кульбабах"! І вам цього бажаю. Будьте закохані, молоді", - наголосила зірка.

Вже з перших нот хіта зала почала підспівувати та діставати телефони. Зрештою, деякі юні фани після цієї пісні не втрималися та юрбою почали виходити на сцену, влаштувавши фотосесію з подарунками для кумира. Також вийшла і донька Тоні Уляна, з якою вони не бачилися від нового року, щоб обійняти маму.

Концерт Тоні Матвієнко у Києві. Фото: Максим Куропатенко

Концерт Тоні Матвієнко у Києві. Фото: Максим Куропатенко

Концерт Тоні Матвієнко у Києві / Фото: ТСН.ua

Після запальної пісні прозвучав новий трек "Ліхтарики", яким виконавиця підбадьорила й підкреслила, що ми зможемо відбудувати Україну й гідно вистоїмо до кінця. Щоб ще більше вселити надію у це, артистка під ввімкнені ліхтарики глядачів заспівала легендарну "Квітка-душа" й вигукнула "Слава Україні!".

Концерт Тоні Матвієнко у Києві. Фото: Максим Куропатенко

Концерт Тоні Матвієнко у Києві. Фото: Максим Куропатенко

Насамкінець щаслива після першого великого концерту у Києві Тоня Матвієнко ще раз потішила всіх присутніх "Кульбабами" на біс. Щоправда, цього разу публіка вже підвелася з місць і танцювала та співала від душі.

Концерт Тоні Матвієнко у Києві / Фото: ТСН.ua

Музиканти пішли зі сцени разом з Матвієнко. Проте шанувальники не хотіли так просто відпускати улюблену виконавицю, тож вишикувалися в чергу на сцену й почали вигукувати її ім'я. Решта ж натовпу зробила світлини на тлі декорацій і попрямувала до виходу.