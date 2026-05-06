Білан вперше розповіла про зради Ращука та як він покинув її вагітною заради коханки

Володимир Ращук та Вікторія Білан

Українська акторка Вікторія Білан після звинувачень Володимира Ращука в лицемірстві розповіла про його зради та як він покинув її вагітною заради коханки.

Торік артисти стали батьками. У них народилась спільна дитина — син Ярема. Проте, як виявилося, у шлюбі пари й близько не було сімейної ідилії. Вікторія Білан в інтерв’ю Аліні Доротюк розкрила шокувальні подробиці їхніх стосунків за останній рік.

Зокрема, Вікторія завагітніла за допомогою ЕКЗ. За словами акторки, вони тривалий час хотіли стати батьками, і нарешті їм це вдалося. Проте, у Ращука була дивна реакція на вагітність дружини. Зараз Білан вже розуміє, чому так. Як виявилося, у цей період у нього вже був роман на стороні. Акторка відчувала, що в шлюбі щось не так, оскільки поведінка чоловіка кардинально змінилась. Він почав їй грубити, критикував за сльози та не підтримував.

Врешті, Вікторія випадково побачила листування в телефоні чоловіка з іншою. Сталося це торік на Великдень. Щоправда, тоді чоловік запевняв, що це лише листування, між ними нічого не було серйозного.

«На останнє ЕКЗ він зі мною йшов, вже зустрічаючись з цією особою. Це був підлий вчинок. Я про це не знала, але, на жаль, мені потрапило до рук їхнє листування. Це був Великдень (2025 рік — прим. ред.). Він постійно всюди з телефоном, навіть вночі до туалету встає, він йде з телефоном. Це було підозріло. Тут він якось вперше залишив телефон. Я розблоковую телефон, а там переписка відкрита: „Ти маєш від неї піти, маєш її покинути, коли ти їй про мене скажеш“. Я все це бачу… У мене був такий стрес, це був жах», — пригадує Вікторія.

Врешті, пара стала гадати, що ж робити з їхніми стосунками і як все налагодити. Ращук пропонував пожити окремо, а Білан — піти до сімейного психотерапевта. Врешті, актор, який служить у війську, взяв собі чергування на чотири дні на пункті постійної дислокації. Ращук запевняв дружину, що цей час йому потрібен, аби побути наодинці з думками і вирішити, як діяти. Вікторія погодилась та навіть приготувала їжу з собою.

Після повернення з пункту постійної дислокації чоловік приїхав додому з квітами й вони помирились. Вікторія пробачила актору, і пара дала стосункам другий шанс. Проте згодом Білан з’ясувала правду. Виявилося, що ці чотири дні чоловік провів із коханкою.

«Почалися насмішки і обговорення того, як я це все переживала. Почалися брехні. З її боку було багато порад, як мені брехати, щоб я не здогадалась, як зробити так, щоб не здогадався її чоловік. Вона дуже „гарно“ радила йому, як не хвилюватися за дитину», — шокувала артистка.

Вікторія Білан намагалась поставити остаточку крапку. Проте Ращук говорив, як шкодує, що все зіпсував, що кохає лише її, хоче бути з нею та сином. А що ж стосується коханки, то остаточно поставить крапку в цьому романі на стороні. Він навіть зателефонував жінці при Вікторії та сказав, що між ними все припиняється. Проте, вже коли Ращук був на фронті, то відновив ці стосунки.

«Він мені такі речі говорив: „Віка, що я наробив, я все зруйнував, я люблю тільки тебе, хочу бути тільки з тобою, з дружиною, з дитиною, я не знаю, що зі мною сталось, я заплутався“. Ним трясло, він постійно пив воду. Сказав, що навіть, якщо потрібні роки, щоб я пробачила, він готовий чекати, але тільки пробач. Він при мені їй набрав, сказав, що між ними все. 10 днів він мені писав, що любить, а потім я відчула, що стиль змінився. Я відчула, що він знову з нею спілкується», — говорить Білан.

Наприкінці весни 2025-го Ращук повернувся з фронту додому, аби зніматися у шоу «Зрадники». Як виявилося, на проєкті він підтримував зв’язок не лише з дружиною, але й з коханкою. Коли Вікторія про це дізналась, то зібрала речі чоловіка і більше додому його не пустила. Тим часом Ращук з’їхався з коханкою, хоч і запевняв, що мешкає сам.

Вікторія Білан зазначила, що не збиралась це все виносити на загал, проте її обурило, що чоловік каже зовсім іншу версію подій.

Нагадаємо, про розрив Вікторії Білан та Володимира Ращука стало відомо лише у квітні цього року. Тоді артист заявив, що закохався в іншу та розпочав із неї стосунки. При цьому актор наполягав, що не бачить в цьому зради.

