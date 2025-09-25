Білявка Маша Кондратенко кардинально змінила зачіску та похизувалась новим іміджем

Маша Кондратенко / © instagram.com/mashaa.kondratenko

Українська співачка Маша Кондратенко кардинально змінила зачіску і продемонструвала новий образ.

Вже тривалий час у виконавиці біляве пряме волосся зі стрижкою під каре. Саме такою прихильники звикли бачити 25-річну Машу Кондратенко. Однак артистка неочікувано наважилася на експеримент.

Фарбувати волосся співачка не стала. А от зачіску знаменитість змінила. Виконавиця зробила собі густі кучері. Артистка вже сфотографувалася в новому образі та поділилася кадрами в Instagram.

Маша Кондратенко / © instagram.com/mashaa.kondratenko

"Проводили експерименти. Як вам така Марія?" – поцікавилась у прихильників артистка.

Користувачі одразу ж почали ділитися своїми думками щодо нової зачіски виконавиці. Юзери під дописом зазначили, що співачці неабияк личать такі кучері: "Дуже кльово з кучерями", "кучері – це твоє", "оце так".

Маша Кондратенко / © instagram.com/mashaa.kondratenko

