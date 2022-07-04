Білик поділилася моторошною історією мешканки Маріуполя: "Окупанти казали – нам вас не шкода"

Українська співачка Ірина Білик поділилася історією мешканки Маріуполя – Ірини Клисичко, яка жила в окупованому місті.

Мешканка міста з жахом згадує події, які довелося пережити її родині та їй самій. Ірина розповіла, що спочатку не повірила, що Росія напала на Україну.

Та коли прочитала у новинах, що окупанти бомблять Київ, Дніпро, Харків, то одразу ж відвезла доньку за місто до своїх батьків. Сама ж повернулася до Маріуполя.

Клисичко пригадує, що з рідними майже не було зв’язку. Тож для неї було радістю почути, що з її донечкою та батьками все гаразд. Сама ж Ірина ховалася спочатку у квартирі, а потім – у підвалі. Та коли постріли набагато почастішали, Клисичко вирішила, що потрібно тікати з міста.

Фото: скріншот з відео

Ірина поїхала до району міста, де було "трохи безпечніше". Її поселили у себе незнайомі люди. Утім, й там було небезпечно. Тож вона поїхала до батьків за місто.

Ірина пригадує, як їм до магазину привезли хліб.

"Там був хліб. Ми купили ще теплий батон, розривали цей батон і не могли наїстися. Звичайний хліб замінив нам усі цукерки, всі солодощі", - пригадала Ірина свою історію в рамках Музею "Голоси Мирних" Фонду Ріната Ахметова, амбасадоркою якого стала Ірина Білик.

Фото: скріншот з відео

А потім почалося життя в окупації. Російські військові приїхали до селища, де була Ірина, та почали встановлювати там свої правила. Окупанти приходили до будинків, перевіряли всі речі. А коли Клисичко казала їм, що через них мирні мешканці втратили своїх близьких, домівки та роботи, окупанти відповідали, що їм не шкода українців.

Фото: скріншот з відео

"Коли ми казали, що у нас розбито житло, немає роботи, що ми приїхали сюди, тому що нам ніде жити, окупанти казали: "Ну то й що? Нам вас не зовсім шкода", – пригадала Ірина.

Наразі жінка перебуває в Запоріжжі та вірить, що повернеться до звільненого від окупантів Маріуполя.

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