Білик розповіла, що чоловік Повалій - Ліхута - підтримує РФ та радіє вбивствам українців

Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну співачка Таїсія Повалій та її чоловік, продюсер Ігор Ліхута, вирішили підтримувати агресора.

Зокрема, українська співачка Ірина Білик розповіла, що Ліхута ще й тішиться тому, що окупанти вбивають українців та знищують міста та селища.

Білик зізналась, що це їй повідомили знайомі.

"Я бачила людей, які мені розповідали, що зараз відбувається з Ігорем Ліхутою. Він сидить, дивиться в телевізор і радіє з того, що відбувається з нами тут", - розповіла Ірина Білик у програмі "Ранок з Україною".

Таїсія Повалій та Ігор Ліхута / Фото: povaliy.com.ua

До слова, співачка викреслила зі свого життя імена українських артистів, які живуть в РФ, мовчать про війну та підтримують агресора. Жодного співчуття до таких, як Повалій, Ані Лорак у Ірини Білик немає.

"Я викреслила ці імена назавжди", - додала Білик

Зазначимо, Таїсія Повалій жодного разу не висловилася щодо вторгнення Росії на територію України. Коли в Україні йде війна, яку вороже розв'язала РФ, виконавиця розважала росіян на концерті до Дня перемоги. Ба більше, вона ще й виконала українську композицію - "Пісня про рушник". А от її чоловік, продюсер Ігор Ліхута жодного слова не сказав про війну в Україні.

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