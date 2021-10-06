Білик з оголеними чоловіками та юний MONATIK: якими були перші дописи зірок в Instagram

Instagram сьогодні виповнюється 11 років.
Сьогодні, 6 жовтня, виповнюється рівно 11 років одній із найпопулярніших соціальних мереж Instagram.
Розробка програми Instagram почалася в Сан-Франциско. Соціальна мережа створювалась для того, аби ділитися різними світлинами та відео. Вперше застосунок з'явився 6 жовтня 2010 року в магазині App Store компанії Apple. Лише у квітні 2012 року була випущена версія програми для платформи Android.
Активно застосунком користуються селебретіс. Тож з нагоди дня народження соцмережі редакція сайту ТСН.ua підготувала добірку перших дописів зірок в Instagram.
MONATIK
Артист почав вести свій Instagram 24 квітня 2012 року. Перший його допис – це селфі зі стікером "палець догори". На фото ще зовсім юний артист навіть не очікує, який успіх на нього чекає в майбутньому.
"Скільки ж всього цікавого сталося з того часу з усіма нами. Якщо ви прогортаєте донизу, то побачите непоганий такий відрізок мого життя", - поділився артист.
Ольга Сумська
Акторка вперше опублікувала фото в Instagram 6 травня 2013 року. Зараз в неї повно світлин, на яких зображена саме вона. Проте, на своїй першій світлині зірка показала весняне цвітіння дерев. Дійсно, весна – неймовірно красива пора року. Тому не дивно, що акторка обрала саме таке фото, для першої публікації.
Наталія Могилевська
Перший допис співачка опублікувала 5 грудня 2013 року. Тоді зірка впустила свій мініальбом "On-Line Проєкт". Її композиція "Нахал" стала піснею року. Тому, ймовірно, з цієї нагоди артиста й вирішила зареєструватися в Instagram.
"Пісня року 2013", - відповідно підписала фото артистка.
Потап
А от репер 20 січня 2014 року опублікував відео. Саме тоді відкрилась жива студія MOZGI. Тому артист вирішив поділитися з фанами в Instagram цієї важливою подією.
На ролику Потап разом з іншими учасниками гурту веселяться та співають власну пісню.
Ірина Білик
А Ірина Білик 8 березня 2016 року поділилася пікантною світлиною. На фото вона з чорним волоссям позує разом з двома оголеними накачаними чоловіками. Схоже, вона придумала оригінальний спосіб, як привітати себе з жіночим святом.
До речі, фото робив її колишній чоловік Аслан Ахмадов, з яким зірка офіційно розлучилася 2021 року.
"Фото зроблене моїм улюбленим фотографом Асланом Ахмадовим", - підписала допис зірка.
Влад Яма
Відомий хореограф вперше опублікував фото в Instagram 2 вересня 2016 року. Тоді він привітав всіх з Днем знань. Окрім цього, він показав себе ще юним школяриком з густою русявою шевелюрою. На архівній світлині юний учень тримає в руках підручник.
Дмитро Гордон
А от ведучий почав користуватися Instagram лише 15 травня 2019 року. На фото голомозий Дмитро позує в білій вишиванці.
"Друзі, нарешті дійшли руки до Instagram. Обіцяю, тут буде багато чого цікавого, ексклюзивного, багато інсайдів та особистих фото", - пообіцяв Дмитро.
Дійсно, Instagram Гордона – це море позитивних емоцій та цікавих світлин.
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