Білл Гейтс після розлучення з дружиною зробив заяву: "Найбільша помилка"

Відомий американський бізнесмен і один із засновників Microsoft Білл Гейтс прокоментував своє розлучення з Меліндою Гейтс після 27 років шлюбу.

Пара не разом від 2021 року. І за декілька років Білл в інтерв'ю The Sunday Times визнав, що крок розірвати стосунки був "помилкою, про яку він найбільше шкодує". Попри пригнічений стан, він заявив, що з часом навчився бути "бадьорішим". За словами Гейтса, він хотів наслідувати приклад шлюбу своїх батьків, який тривав 45 років. Утім, на жаль, мав багато непорозумінь з колишньою коханою:

"Я заохочував Мелінду бути трохи спокійнішою, ніж моя мати, але ми обидва були доволі запальними. Я проводив з дітьми більше часу, ніж мій тато, але співвідношення все одно було 10:1, а Мелінда виконувала більшість батьківських обов’язків. Ми чудово провели час", - пригадав бізнесмен.

Білл Гейтс і Мелінда Гейтс / Фото: Associated Press

69-річний Білл каже, що перші декілька років після розлучення він з Меліндою почувався дуже пригнічено. Зокрема, йому було дуже прикро відпускати стільки спільних спогадів і досягнень.

"Є щось надзвичайне в тому, щоб провести все своє доросле життя з однією людиною. Спільні спогади, глибина того, чого ви разом досягали, і народження дітей — усе це особливе. Коли ми розлучилися, це було неймовірно важко. Є й інші (невдачі – прим. ред.), але не існує такого, з чим можна було б це порівняти. Розлучення було нещасним для мене і Мелінди щонайменше два роки", - зізнався Гейтс.

Зазначимо, Білл Гейтс одружився 1994 року та був у шлюбі 27 років. За цей час у нього з дружиною народилося троє дітей.

Нагадаємо, нещодавно колишня дружина актора Дмитра Ступки, стилістка Поліна Логунова вперше назвала причину їхнього розлучення.

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