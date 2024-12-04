Billboard назвав ім'я найвидатнішої попзірки століття та одразу виправдався за свій вибір

Авторитетне видання про музичну індустрію Billboard назвало ім'я найвидатнішої попзірки 21 століття.

Так, хоч останнім часом в чартах впевнено лідирує американська співачка Тейлор Свіфт, однак ця артистка її обійшла. Перше місце у рейтингу "найвидатніших" за версією Billboard має посісти виконавиця Бейонсе.

Видання пояснило свій вибір тим, що артистка на сцені вже чимало років і за цей час вона досягла шаленого успіху не лише в США, а й у світі в цілому. Зокрема, виконавиця створила багато хітів, серед яких Crazy in Love, Single Ladies, Halo, Formation та інші.

Бейонсе / Фото: Associated Press

Окрім того, Бейонсе має 32 статуетки "Греммі", а також вона була номінована на "Оскар" чимало разів. Billboard зазначає, що співачка мала шалений вплив на творчість нині відомих артистів, про що вони самі й неодноразово говорити. Тож, врахувавши все це, видання визнало Бейонсе найвидатнішою попзіркою.

Бейонсе / Фото: Getty Images

Зазначимо, усього до списку "найвидатніших", окрім Бейонсе, потрапило 25 артистів, а саме Тейлор Свіфт, Ріанна, Дрейк, Леді Гага, Брітні Спірс, Каньє Вест, Джастін Бібер, Аріана Гранде, Адель та інші.

До слова, новий титул Бейонсе, яким її нагородило видання Billboard, викликав шквал обговорень. Річ у тім, що артистка цьогоріч опинилася в епіцентрі скандалу. Приятеля чоловіка артистки Jay-Z, репера P. Diddy, ув'язнили. Його звинувачують у жахливих злочинах сексуального характеру й не лише. У Мережі пліткують, що Бейонсе та Jay-Z про все це знали та навіть були причетними до певних правопорушень. Однак знаменитості не коментували скандальні закиди, а також немає жодних підтверджень цим теоріям змов.

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