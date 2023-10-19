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Біллі Айліш набила дивне татуювання на всю спину та налякала фанів

Автор
Валерія СулимаВалерія Сулима
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Біллі Айліш набила дивне татуювання на всю спину та налякала фанів

Біллі Айліш / Фото: Associated Press

Прихильники артистки неабияк схвильовані через її нове тату на тілі.

Американська співачка Біллі Айліш набила татуювання на всю спину та вже встигла ним похизуватися.

Хоча на тілі виконавиці вже є чимало зображень, однак саме це змусило прихильників неабияк хвилюватися за свою кумирку. Біллі набила вздовж лінії хребта абстракті візерунки. Артистка поділилася фото з тату-салону та показала процес нанесення татуювання.

Утім, не всі прихильники оцінили тату Айліш. Поки деякі писали артистці компліменти, інші були вочевидь схвильовані. Вони зазначили, що не розуміють, навіщо співачка набила таке зображення на всю спину, а також заявили, що це неначе якась рана, а не тату.

Татуювання Біллі Айліш / © instagram.com/billieeilish
Татуювання Біллі Айліш / Фото: instagram.com/billieeilish
  • Це татуювання на спині неначе якась рана!
  • Це має жахливий вигляд!
  • Це тату якесь таке брудне і неохайне!

Нагадаємо, нещодавно український актор Тарас Цимбалюк похизувався новим кумедним татуюванням. Як зазначив артист, тепер це тату на його тілі найулюбленіше.

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Дата публікації
Перегляди
1009
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