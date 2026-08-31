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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
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Біллі Айліш одружила рідного брата з відомою акторкою і здивувала сюрпризом на їхньому весіллі

Фіннеас О’Коннелл офіційно одружився після семи років стосунків. Його дружиною стала акторка Клаудія Сулевскі.

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Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
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Біллі Айліш із рідним братом та його дружиною

Біллі Айліш із рідним братом та його дружиною / © Associated Press

Американська співачка Біллі Айліш одружила рідного брата з відомою акторкою та здивувала оригінальним сюрпризом на їхньому весіллі.

Так, музичний продюсер Фіннеас О’Коннелл офіційно позбувся статусу холостяка. Брат Біллі Айліш повів під вінець акторку Клаудію Сулевскі, з якою він заручився у вересні 2025 року після семи років стосунків, пише People.

Закохані відгуляли весілля 29 серпня в Монтесіто, штат Каліфорнія, США. Клаудія Сулевскі під час святкування приміряла чотири образи: одна сукня була для репетиції, друга — для самої церемонії, третя — для весільного танцю, а четверта — для вечірки.

Брат Біллі Айліш із дружиною / © Associated Press

Брат Біллі Айліш із дружиною / © Associated Press

На весіллі Фіннеас та Клавдія зібрали чималий зірковий бомонд. Особливу подію з ними розділили зірки Ніна Добрев, Декс Шепард, Крістен Белл, Емма Чемберлен, Джастін та Гейлі Бібери і багато інших.

Звичайно ж, на весіллі була й Біллі Айліш. Ба більше, артистка потішила молодят приємним сюрпризом: саме вона стала ведучою шлюбної церемонії.

Біллі Айліш / © Associated Press

Біллі Айліш / © Associated Press

Зазначимо, Фіннеас вперше зустрів Клаудію Сулевскі 2018 року у додатку для знайомств. Між парочкою одразу промайнула іскра, що музичний продюсер навіть написав пісню Claudia. Врешті, Фіннеас та Клаудія почали зустрічатися. У вересні 2025 року вони офіційно заручились, а через рік відгуляли весілля.

Нагадаємо, нещодавно український гуморист Свят Загайкевич одружився вперше. Комік вже показав фото зі свого нестандартного весілля з молодшою на 12 років коханою.

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