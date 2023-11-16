Біллі Айліш переслідує навіжений чоловік та погрожує вбити її брата

Американська співачка Біллі Айліш поскаржилася на навіженого фаната, який переслідує її та навіть погрожує розправою її рідним.

Виконавиця неабияк хвилюється за свою безпеку та своїх близьких. Річ у тім, що її почав переслідувати навіжений прихильник. Від вересня співачка почала отримувати від 53-річного чоловіка доволі тривожні повідомлення в соцмережах. Спочатку він просто зізнавався їй в шаленому коханні, а потім почав погрожувати вчинити насильницькі дії проти неї та її рідних, а брата Біллі взагалі пригрозив вбити.

Біллі Айліш / Фото: Associated Press

Як пише TMZ, виконавиця вимагає через суд заборонити чоловікові наближатися до неї та її рідних щонайменше на 100 метрів. Окрім того, вона просить обмежити йому можливість доступу до соцмереж та заборонити фанату надсилати їй повідомлення.

Зазначається, що раніше чоловік вистежував Біллі біля її будинку та оселі рідних співачки. Артистка хвилюється, якщо переслідувача не зупинити, то він втілить свої погрози в реальне життя.

Біллі Айліш / Фото: Associated Press

Нагадаємо, нещодавно у родині Дженніфер Лопес та Бена Аффлека стався курйозний інцидент із фанаткою. Прихильниця перестріла зіркову пару та почала зізнаватися акторові в коханні. Однак Лопес не оцінила цього та публічно обматюкала жінку.

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