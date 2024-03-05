Біллі Айліш шокувала, як через старшого на 27 років голлівудського актора-красеня кинула бойфренда

Артистка прийняла таке рішення після того, як їй наснився сон.
Американська співачка Біллі Айліш зізналась, що свого часу їй довелося кинути бойфренда через голлівудського актора-красеня Крістіана Бейла.
Виконавиця на YouTube-каналі "Oscars" зізналась, що інцидент був справді дивним. Зокрема, артистці наснився сон, в якому вона з Крістіаном Бейлом сиділа в кав'ярні. Біллі розповіла, що їй було так комфорнто зі старшим на 27 років актором, що вона усвідомила, що має кинути бойфренда.
"Декілька років тому мені наснився Крістіан Бейл. Ми сиділи у маленькій кав'ярні, що була наповнена сонячними променями. Я зрозуміла, що мені доведеться розійтися зі своїм хлопцем", - пригадала Айліш.
На ранок, коли співачка прокинулася, дивне відчуття не зникло. Тож, знаменитість таки порвала з бойфрендом. Біллі Айліш не стала називати імені нещасного, якому розбила серце через Крістіана Бейла.
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