Біллі Айліш шокувала, як через старшого на 27 років голлівудського актора-красеня кинула бойфренда

Артистка прийняла таке рішення після того, як їй наснився сон.

Американська співачка Біллі Айліш зізналась, що свого часу їй довелося кинути бойфренда через голлівудського актора-красеня Крістіана Бейла.

Виконавиця на YouTube-каналі "Oscars" зізналась, що інцидент був справді дивним. Зокрема, артистці наснився сон, в якому вона з Крістіаном Бейлом сиділа в кав'ярні. Біллі розповіла, що їй було так комфорнто зі старшим на 27 років актором, що вона усвідомила, що має кинути бойфренда.

Крістіан Бейл / Фото: Associated Press

"Декілька років тому мені наснився Крістіан Бейл. Ми сиділи у маленькій кав'ярні, що була наповнена сонячними променями. Я зрозуміла, що мені доведеться розійтися зі своїм хлопцем", - пригадала Айліш.

На ранок, коли співачка прокинулася, дивне відчуття не зникло. Тож, знаменитість таки порвала з бойфрендом. Біллі Айліш не стала називати імені нещасного, якому розбила серце через Крістіана Бейла.

Біллі Айліш / Фото: Associated Press

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що ресторатори Дмитро та Олена Борисови розлучилися після 10 років шлюбу. Експодружжя вже розповіло, що станеться з їхнім спільним бізнесом.

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