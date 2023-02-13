Біллі Айліш з'явилася на публіці з бойфрендом, старшим за неї на 11 років

Американська співачка та авторка пісень Біллі Айліш більше не приховує свій роман з фронтменом гурту The Neighbourhood Джессі Разерфордом.

Пару заскочили разом під час Супербоула. Біллі та Джессі разом з'явилися на матчі та спостерігали за грою з трибун, не ховаючись від публіки. Саме там парочку вдалося зняти папараці.

А під час виступу співачки Ріанни у перерві між таймами закохані танцювали разом, мило спілкувалися та жартували.

До речі, для спільного виходу в світ з новим бойфрендом Біллі обрала білу сорочку оверсайз та шорти від Gucci, стильний шарф від цього ж бренду. А загадковості образу Айліш додала за допомогою окулярів та бейсболки.

Супербоул Біллі також покинула разом з солістом The Neighbourhood. Пара у супроводі охорони прослідкувала до авто та поїхала з матчу.

Нагадаємо, що про нові стосунки 20-річної Біллі Айліш та 31-річного Джессі Разерфорда стало відомо у жовтні минулого року. Закохані потрапили в об'єктив фотокамер після свого романтичного побачення у Лос-Анджелесі, на якому вони не соромилися проказувати свої почуття.

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