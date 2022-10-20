Біллі Айліш закрутила роман з фронтменом гурту The Neighbourhood, старшим за неї на 11 років

Співачка підтвердила, що більше не самотня.

Американська співачка та авторка пісень Біллі Айліш закрутила новий роман.

Обранцем зірки став фронтменом гурту The Neighbourhood Джессі Разерфорд. Зокрема, закоханих заскочили папараці, коли вони виходили з одного з ресторанів Лос-Анджелеса. Парочка не приховувала своїх почуттів. Вони обіймалися та цілувалися на публіці. Фотографам вдалося зробити декілька знімків закоханих.

Чутки про роман знаменитостей з'явилися ще минулого тижня. Тоді Джессі та Біллі заскочили разом, коли вони гуляли та трималися за руки. Загалом, обранець виконавиці старший за неї на 11 років.

Нагадаємо, відомо, що раніше Айліш зустрічалася із репером Брендоном Адамсом, який виступає під псевдонімом 7:AMP. Також співачка мала стосунки з актором Метью Тайлером.

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