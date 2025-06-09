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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
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2520
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Біллі Айліш заскочили за пристрасними поцілунками зі старшим на сім років відомим актором

Біллі Айліш офіційно підтвердила, що не самотня. Співачка перебуває в стосунках із відомим американським актором.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
Біллі Айліш

Біллі Айліш / © Associated Press

Американську співачку Біллі Айліш заскочили за пристрасними поцілунками з відомим актором.

Йдеться про 30-річного Нета Вулффа. Парочку підловили папараці видання Deuxmoi у Венеції, Італія. Айліш та Вулфф стояли на балконі з келихом ігристого. Вони весело проводили час одне з одним та фотографувалися. Особливо цікаво, що співачка та актор у перерві між фотосетом пристрасно цілувалися. Таким чином вони підтвердили, що між ними не просто приятельські стосунки, а й романтичні.

Біллі Айліш та Нет Вуллф / © instagram.com/natandalex

Біллі Айліш та Нет Вуллф / © instagram.com/natandalex

До речі, чутки про їхні стосунки ширилися від 2024 року. Співачку та актора почали підозрювати в романі після того, як Нет знявся в кліпі Біллі на пісню Chihiro. На відео Вулфф зіграв бойфренда-аб'юзера Айліш.

Біллі Айліш та Нет Вуллф / © instagram.com/natandalex

Біллі Айліш та Нет Вуллф / © instagram.com/natandalex

Зазначимо, раніше співачка перебувала в стосунках із фронтменом гурту The Neighbourhood Джессі Разерфордом. Чоловік був старший за артистку на 11 років. Їхній роман був нетривалим, а саме від жовтня 2022 року до травня 2023-го.

Тим часом зірка фільму "50 відтінків сірого" Дакота Джонсон нещодавно розірвала роман із солістом гурту Coldplay Крісом Мартіном. Сталося це через рік після того, як пара заручилася.

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Дата публікації
Кількість переглядів
2520
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