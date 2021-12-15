Біллі Айліш заявила, що порно зруйнувало їй психіку: "Почала дивитися від 11 років"

Біллі Айліш заявила, що порно зруйнувало їй психіку: "Почала дивитися від 11 років"

Також зірка впевнена, що порнографія негативно вплинула на її сексуальне життя.

Американська співачка та авторка пісень Біллі Айліш зробила відверте зізнання.

Артиста розповіла про свій досвід перегляду порнографічних роликів. Зірка зізналась, що почала дивитися подібний контент від 11 років. Біллі переконана, що це негативно вплинуло на її психіку.

"Якщо чесно, я дивилася надто багато порно. Я думаю, що це дійсно зруйнувало мій мозок, і я відчуваю себе неймовірно спустошеною через ту кількість порно, яку я бачила", - розповіла зірка під час інтерв’ю з Говардом Стерном на SiriusXM.

Біллі Айліш / instagram.com/billieeilish

Також співачка зізналась, що дивилась порно з елементами насильства. Біллі вважає, що через це вона страждає на сонний параліч та нічні кошмари. Окрім того, через подібний контент артиста має проблеми в сексуальному житті.

"Перші рази, коли я займалася сексом, я не відмовлялась від поганих речей. Все тому, що я думала, що так має відбуватися. Я не думала, що це погано. Я думала, що люди так і повинні займатися сексом", - поділилася Біллі.

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