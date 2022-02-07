Біллі Айліш зупинила свій концерт, аби врятувати прихильницю

Артистка сама помітила, що шанувальниці потрібно допомога.

Американська співачка та авторка пісень Біллі Айліш нещодавно виступала в Атланті в рамках туру Happier Than Ever.

Втім, під час концерту трапилася неприємна ситуація. Одній глядачці, яка прийшла послухати пісні Біллі, стало зле. Дівчині було тяжко дихати.

Це помітила Айліш. Вона перестала співати, аби допомогти своїй прихильниці вибратися з натовпу. Артистка покликала лікарів. Дівчині потрібен був інгалятор, який, на щастя, виявився у Біллі.

Виконавиця почекала, поки прихильниці поліпшає, аж потім продовжила співати.

"Я почекаю, поки їй поліпшає, аж потім ми продовжимо співати", - сказала Біллі під час концерту.

Окрім цього, виконавиця нагадала правила безпеки під час концерту. Вона попросила всіх присутніх заспокоїтися та відійти одне від одного, аби не було тисняви.

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