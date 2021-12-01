Біллі Портер, Кончіта Вурст, Чарлі Шин: зірки, які живуть з ВІЛ

Артисти публічно зізналися, що мають цю інфекцію.

1 грудня – Всесвітній день боротьби зі СНІДом.

Недуга, спричинена поширенням ВІЛ-інфекції, невиліковна. Серед хворих на ВІЛ чимало знаменитостей. Втім, своїм прикладом вони доводять, що якщо розпочати вчасно терапію, можна продовжити життя на багато років і займатися улюбленою справою.

Редакція сайту ТСН.ua підготувала добірку про зірок, які публічно розповіли про свою інфекцію.

Біллі Портер

Біллі Портер / Associated Press

У травні цього року американський актор та співак Біллі Портер розповів про те, що він ВІЛ-позитивний. Зірка серіалу "Поза" живе з інфекцією протягом 14 років. Він зізнався, що приховував свій діагноз через сором. Позитивний тест на ВІЛ знаменитість отримав 2007 року під час обстеження підозрілого висипу, і весь цей час його мама не знала про діагноз.

"Я намагався жити і будувати кар'єру, але не був упевнений, що у мене вийде, якщо про це дізнаються не ті люди. Для них це було б ще одним приводом для дискримінації. Зараз я почуваюся здоровішим, ніж будь-коли", – зізнався актор.

Біллі приймає ліки, які дозволяють йому вести звичайне життя, і відвідує лікаря кожні три місяці. Лауреат "Греммі" та "Еммі" також заявив, що він набагато більший за цей діагноз, і якщо хтось не захоче з ним співпрацювати після публічного визнання, це означає, що вони його не варті.

Нещодавно зірка зіграв хрещену-фею в фільмі "Попелюшка".

Кончіта Вурст

Кончіта Вурст / instagram.com/conchitawurst

Переможниця "Євробачення-2014" Кончіта Вурст у квітні 2018 року заявила про свій ВІЛ-позитивний статус.

Австрійська співачка, справжнє ім’я якої Томас Нойвірт, зізналася у цьому, оскільки її колишній коханець шантажував її злити цю інформацію.

"Я ВІЛ-позитивна вже багато років. Насправді, громадськості це не стосується, але мій колишній погрожував мені, що розкриє цю приватну інформацію, а я нікому не дам мене залякувати і впливати на моє життя", - заявила тоді Вурст.

Надя Бенаїсса

Надя Бенаїсса / instagram.com/nadjabenaissa

Відома німецька співачка Надя Бенаїсса до 2010 року була солісткою популярного гурту No Angels. Втім, 11 років тому її засудили до двох років умовного ув’язнення та 300 годин громадських робіт через те, що вона вступила в незахищений статевий зв'язок з трьома чоловіками, не попередивши їх, що вона є носієм ВІЛ. Один із коханців заразився від неї інфекцією.

Надя Бенаїсса у суді / Associated Press

Зауважимо, у знаменитості виявили ВІЛ під час вагітності у 16 років. 1999 року вона народила доньку. Подейкують, що Надя, яка виросла в мусульманській сім'ї, на зло суворому батьку потрапила до поганої компанії і почала курити, вживати наркотики, пити і вперше зайнялася сексом у 14 років. Зараз Надя займається фітнесом, тренує людей та бере участь в проєктах із боротьби зі СНІДом.

Чарлі Шин

Чарлі Шин / Associated Press

Відомий американський актор Чарлі Шин 2015 року заявив, що заражений ВІЛ. Про діагноз він дізнався 2011-го. Відверте зізнання зірці серіалу "Два з половиною чоловіки" довелося зробити через шантаж. За мовчання знаменитості доводилося платити величезну суму грошей – близько 10 мільйонів доларів.

Після зізнання на нього подали до суду жінки, з якими Чарлі займався незахищеним сексом і не попереджав про свою хворобу.

Андреас Лундстедт

Андреас Лундстедт / instagram.com/andreaslundstedtofficial

Шведський музикант та колишній соліст гурту Alcazar Андреас Лундстедт розповів про свій діагноз 2007 року. Також музикант зізнався, що він гей. Згодом він випустив автобіографічну книжку Mitt positiva liv.

Майже одразу співак почав проходити терапію. Зараз Андреас каже, що його життя налагодилося. Артист добре почувається і продовжує займатися творчістю.

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