Білоножко розкрила імена російських зірок, які цинічно брехали українцям: "Хочеться дати в мордяку"

Народна артистка України Світлана Білоножко, яка нещодавно заговорила про нові стосунки, назвала двох російських зірок, які цинічно брехали українцям.

До війни на сході України та анексії Криму росіяни були частими гостями в Україні. Вони приїжджали сюди працювати, зніматися в проєктах, гастролювати. Серед таких були й російські актори Дмитро Пєвцов та його дружина Ольга Дроздова. Світлана Білоножко в інтерв'ю Наталії Влащенко пригадує, що вони тоді були неабияк доброзичливими, чудово ставились до українців та вдавали "своїх". Водночас актори підтримали вторгнення Росії до України. Світлана Білоножко шокована такою поведінкою, особливо Пєвцова, що відкрито демонструє, що він – Z-патріот.

"Я пам'ятаю Пєвцова і Дроздову, як вони приїздили сюди в дуеті, співали. Вони такі були "свої", такі класні, такі доброзичливі, і раптом – отаке. Мені хочеться підійти й дати йому в мордяку з усіх сил. Він озвірів! Я не знаю, яка це може статися трансформація з людиною, щоб ти зовсім став звіриною якоюсь. Мені гидко від усього цього. Виявляється, ось таке може з людьми ставатись. Я навіть уявити не могла, що людина спочатку говорить одне, а потім кардинально інше. Це дуже прикро!" – говорить артистка.

Зазначимо, Дмитро Пєвцов ще до початку повномасштабної війни відкрито підтримував загарбницьку політику путіна та незаконно відвідував анексований Крим. Після 24 лютого 2022 року звірства окупантів на українських землях не змінили його думки. Ба більше, він цинічно приїздив до знищеного Росією Маріуполя зніматися в пропагандистському фільмі. За таку позицію актор опинився під санкціями в США, Канаді, Австралії, Японії та Україні. Торік у лютому СБУ повідомила Пєвцову підозру за заклики до зміни конституційного ладу та захоплення державної влади, посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, а також агресивної війни. У лютому 2025-го актора засудили заочно до 10 років позбавлення волі.

Що ж стосується Ольги Дроздової, то вона дотримується мовчання. Тим не менш, вона є дружиною Дмитра Пєвцова і досі перебуває з ним у шлюбі.

