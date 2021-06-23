Білосніжку у римейку мультфільму зіграє польсько-колумбійська акторка

Виробництво "Білосніжки" може початися в 2022 році.

Після того, як компанія Disney перезапустила мультфільм "Русалонька" з темношкірою співачкою у головній ролі, в розробку потрапила ще одна вічна історію про Білосніжку.

Так, після тривалих кастингів на головну роль у римейку мультфільму була затверджена 20-річна польсько-колумбійська акторка Рейчел Зегнер.

instagram.com/rachelzegler

"Незвичайні вокальні дані Рейчел - це тільки частина її таланту. Її сила, інтелект і оптимізм стануть невід'ємною частиною переосмисленої радості в цій класичній казці Disney", - прокоментував вибір акторки режисер стрічки Марк Вебб.

До цього молоду зірка вже встигла зіграти головну роль в новому фільмі Стівена Спілберга "Вестсайдська історія" (2021), а також наразі знімається у сіквелі бойовика "Шазам!", який вийде в прокат 2023 року.

Як йдеться у виданні Deadline, виробництво "Білосніжки" може початися в 2022 році.

Зауважимо, що мультфільм "Білосніжка і сім гномів" був вперше випущений 1938 року і став першим анімаційним фільмом Волта Діснея.

Нагадаємо, не так давно стало відомо, що сучасну Попелюшку у новому фільмі Disney зіграє темношкірий хлопець. Чоузен Джейкобс приміряє на себе роль дизанера-початківця кросівок.

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