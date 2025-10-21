Білоусу оголосили підозру в зґвалтуванні і сексуальному насильстві: режисеру обрали запобіжний захід

Андрія Білоуса взяли під варту

Скандальному українському режисеру, колишньому керівникові Молодого театру та ексвикладачу університету ім. Карпенка-Карого Андрію Білоусу оголосили про підозру в зґвалтуванні та сексуальному насильстві.

Про це повідомляє Національна поліція України. Зазначається, що правоохоронці провели розслідування. Поліції вдалося задокументувати факти злочинних дій, що нібито були скоєні Білоусом щодо п'яти потерпілих, серед яких є й неповнолітня.

Скандальний режисер нібито щонайменше від 2017 року схиляв студенток до статевого акту без їхньої згоди та вчиняв сексуальне насильство. При цьому, як зазначається, Білоус використовував своє службове становище.

Андрія Білоуса взяли під варту / © npu.gov.ua

Наразі скандальному режисеру оголосили про підозру в сексуальному насильстві та зґвалтуванні, в тому числі неповнолітньої. Якщо буде доведено скоєння злочинів, то Андрію Білоусу загрожує до 10 років позбавлення волі.

Наразі триває досудове розслідування. Тим часом Андрію Білоусу обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Скандал довкола Андрія Білоуса – що відомо

Гучний скандал розгорівся у січні цього року. Колишня студентка Андрія Білоуса опублікувала анонімну заяву, в якій стверджувала, що стала жертвою домагань з боку режисера. Дівчинку активно підтримали культурні діячі, серед яких балетмейстерка Лідія Соклакова.

Пізніше працівники Молодого театру написали листа до КМДА з проханням звільнити Андрія Білоуса з посади керівника закладу. Режисера відсторонили, але через місяць він знову повернувся до роботи. Після обурення Андрій Білоус таки остаточно звільнився.

Врешті, поліція відкрила кримінальне провадження проти режисера та почала розслідування справи. Тим часом сам Андрій Білоус всі звинувачення заперечує.