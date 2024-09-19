Білозір розкритикувала фільм про Яремчука і пояснила, що їй не сподобалося: вдова співака відповіла

Співачка Оксана Білозір неочікувано розкритикувала фільм про артиста Назарія Яремчука "Яремчук: Незрівнянний світ краси" і пояснила, що саме їй не сподобалося.

У коментарі Oboz.ua артистка поділилася, що переглянула стрічку. Виконавиці було дивно, що в картині не згадується перша родина Назарія Яремчука. Оксана Білозір говорить, що колишня дружина мала певний вплив на формування таланту співака, адже саме з нею він робив перші професійні та творчі кроки.

"Чому творці фільму про Назарія не звернулися до тих людей, які йшли поруч з ним по життю і впливали на формування його таланту? Перша сім'я – це найяскравіша сторінка в його історії. Тому що з ними він починав, вони були його натхненниками. Дружина разом з ним співала в гурті. Мені здається, що найважливіше – це старт, початок. Перші кроки, які найважчі, але й найтрепетніші з погляду пам'яті", - ділилася Білозір.

Оксана Білозір / Фото: скриншот з відео

Не стала мовчати вдова Назарія Яремчука – його друга дружина Дарина Яремчук. У Facebook вона коротко прокоментувала, що "кожен має право на свою історію". Згодом Яремчук додала, що теж має що розповісти, але з поваги не критикуватиме нікого: "Я б теж могла багато чого розповісти, проте ніколи не зможу когось критикувати. Бо ми з Назарієм не раз ночували в Ігоря Білозіра у Львові. Гарно було б побачити фільм про Білозіра!".

Коментар Дарини Яремчук

Зазначимо, Назарій Яремчук був двічі одружений. З першою дружиною Оленою Шевченко виконавець прожив у шлюбі близько 15 років. Жінка народила співаку двох синів – Дмитра та Назарія. Вдруге Яремчук одружився 1991 року. У цьому шлюбі в артиста народилася донька Марія, яка й спродюсувала фільм "Яремчук: Незрівнянний світ краси".

До речі, Марія Яремчук спочатку пішла стопами легендарного батька. Дівчина теж поєднувала своє життя з музикою. Однак на піку популярності Яремчук пішла зі сцени. Раніше редакція сайту ТСН.ua писала, куди зникла артистка, чим вона зараз займається та що відомо про її особисте життя.

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