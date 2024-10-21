Білозір висловилася про Софію Ротару і її мовчазну позицію щодо війни: "Повинні віддати їй шану"

Виконавиця заступилася за свою колегу за сценою і пояснила чому.

Українська співачка Оксана Білозір висловилася про виконавицю Софію Ротару і її мовчазну позицію щодо війни в Україні.

Білозір вважає, що Ротару потрібно віддати належне. Зокрема, вона активно прославляла українську культуру і стала зіркою, коли співала українською мовою. Білозір вважає, що наразі трактувати її вчинки не варто.

"Вона стала зіркою не тоді, коли російські пісні співала. Вона стала зіркою, коли співала українські пісні. І це є її величезна заслуга на сьогодні, тому що вона була фундаментом, опорою, на яку можна було спиратися. Тому зараз трактувати її вчинки не варто", - розповіла співачка в інтерв'ю "РБК-Україна".

Софія Ротару / Фото: instagram.com/sofiarotaru.official

Оксана Білозір додала, що виконавиця має право на свою позицію. Утім, артистка наголосила, що Ротару вже давно її виклала у своїй творчості, в тому числі й тоді, коли розвивала українську культуру.

"Вона вже дуже поважна, має право на свою позицію. Ми повинні віддавати їй шану за це, і не вимагати сьогодні від неї ще щось, бо свою позицію вона вклала у свою творчість, і в розвиток української культури, в тому числі", - додала Білозір.

Софія Ротару / Фото: instagram.com/sofiarotaru.official

Зазначимо, з початком повномасштабної війни Софія Ротару уникає публічності. Відомо, що спочатку вона була в Києві, після чого виїхала за кордон. Ротару утримується від коментарів щодо війни. Однак у важливі для України дні співачка робить дописи, які присвячує країні. Артистка також згадує про злочини російських окупантів.

Нагадаємо, подейкують, що родина Софії Ротару наразі теж проживає за кордоном. Нещодавно онучка артистки розповіла про свій бізнес та розсекретила, як заробляє на життя.

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