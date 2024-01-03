Більше не брюнет: MELOVIN кардинально змінив образ до нацвідбору на "Євробачення-2024"

Артист побореться за право представити Україну на конкурсі з піснею "Dreamer".

Український співак, учасник фіналу національного відбору на "Євробачення-2024" MELOVIN оприлюднив обкладинку для конкурсної пісні "Dreamer".

Разом з тим артист оголосив, що прем'єра композиції відбудеться 12 січня. Спеціально до треку артист повністю змінив образ, чим неабияк здивував прихильників.

У своїх соцмережах MELOVIN розмістив обкладинку майбутнього хіта "Dreamer", з яким він збирається підкорювати цьогорічний конкурс "Євробачення". У візуальній частині пісні артист вирішив продемонструвати радикальні зміни не лише внутрішні, а і зовнішні. Наразі співак має такий самий вигляд, як колись його вперше побачили на шоу "Х-факторі". Тоді, нагадаємо, MELOVIN ще був блакитнооким блондином.

MELOVIN

Пісню "Dreamer" виконавець присвячує всім мрійникам, адже впевнений, що саме вони правлять цим світом. Своєю чергою, прихильники артиста зустріли бурхливими реакціями його зміни в образі:

В голову прийшов епізод "Х-фактор", виступ Мела "Rolling in the deep". Аж прям телепортнулась.

Мел, це якийсь ангельський неземний світлий образ, ти як Маленький принц з іншої планети

У мене щелепа аж відвисла

Ну це вау! Фото вайбить часами "Х-фактора"

Нагадаємо, що нацвідбір на "Євробачення-2024" відбудеться 3 лютого. Окрім MELOVIN за право представити Україну на міжнародній музичній першості побореться ще 10 учасників. Зазначимо, що останньою фіналісткою нацвідбору стала співачка ANKA, яку українці обрали шляхом голосування у застосунку "Дія".

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