Більше не Ігор Кондратюк: хто став новим ведучим "Караоке на Майдані"

"Караоке на Майдані" / © tet.tv

Реклама

Нарешті стало відомо, хто став новим ведучим культового шоу "Караоке на Майдані", яке до прем'єри готує телеканал ТЕТ.

Проєкт транслювали в ефірі протягом 20 років. Незмінним ведучим шоу був продюсер Ігор Кондратюк. Проте 2019 року знімання припинились. Та телеканал ТЕТ відроджує культове шоу, яке неабияк полюбилося глядачам.

"Караоке на Майдані" зніматимуть з новим ведучим. Відповідальну місію довірили виконавцеві ХАС. Знімання з новим ведучим відбудуться вже 25 квітня об 11:00. А прем'єра першого випуску запланована на 10 травня на телеканалі ТЕТ. Початок трансляції – 11:00.

Реклама

ХАС став новим ведучим "Караоке на Майдані" / © instagram.com/tet_tv

До речі, "Караоке на Майдані" змінює не лише ведучого, але й локацію. Шоу зніматимуть на Контрактовій площі в Києві. Окрім того, проєкт має благодійну мету – збір коштів на підтримку реабілітаційного центру "Титанові".

Тож, вже 10 травня об 11:00 дивіться прем'єру культового шоу "Караоке на Майдані" на телеканалі ТЕТ.