Більше не Ігор Кондратюк: хто став новим ведучим "Караоке на Майдані"
Вже також відома дата прем'єри шоу.
Нарешті стало відомо, хто став новим ведучим культового шоу "Караоке на Майдані", яке до прем'єри готує телеканал ТЕТ.
Проєкт транслювали в ефірі протягом 20 років. Незмінним ведучим шоу був продюсер Ігор Кондратюк. Проте 2019 року знімання припинились. Та телеканал ТЕТ відроджує культове шоу, яке неабияк полюбилося глядачам.
"Караоке на Майдані" зніматимуть з новим ведучим. Відповідальну місію довірили виконавцеві ХАС. Знімання з новим ведучим відбудуться вже 25 квітня об 11:00. А прем'єра першого випуску запланована на 10 травня на телеканалі ТЕТ. Початок трансляції – 11:00.
До речі, "Караоке на Майдані" змінює не лише ведучого, але й локацію. Шоу зніматимуть на Контрактовій площі в Києві. Окрім того, проєкт має благодійну мету – збір коштів на підтримку реабілітаційного центру "Титанові".
