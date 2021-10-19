Більше не Каньє Вест: американський репер офіційно змінив ім'я на Ye

Більше не Каньє Вест: американський репер офіційно змінив ім'я на Ye

Виконавець з "особистих причин" вирішив змінити своє ім'я близько двох місяців тому.

Американський репер та продюсер Каньє Вест у понеділок, 18 жовтня, офіційно змінив своє ім'я на Є (Ye), отримавши відповідний дозвіл від Верховного суду Лос-Анджелеса, штат Каліфорнія.

Про це із посиланням на речника суду повідомляє Billboard.

Зазначається, що виконавець подав прохання щодо зміни свого імені з "особистих причин" менш ніж два місяці тому.

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У 2018 році зірка випустив однойменний альбом, заявивши тоді, що слово "Ye" означає "ти" і є одним із найбільш вживаних у Біблії. Пізніше репер також писав у своєму мікроблозі у Twitter: "Хто або що таке Каньє Вест без его? Просто Ye".

У виданні зауважують, що рішення суду є юридичною формальністю, вказуючи на те, що клопотання про зміну імені в Каліфорнії відхиляються рідко.

"Відмови зазвичай трапляються у випадках, коли суд визначає, що перехід був зроблений для здійснення шахрайства, укриття від правоохоронних органів або для будь-якої іншої незаконної мети", - йдеться у повідомленні.

Раніше Каньє Вест у пісні Hurricane з нового альбому Donda завуальовано зізнався у зрадах дружині.

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