Більше не Наталка Денисенко: акторка показала свій новий паспорт після зміни прізвища

Наталка Денисенко / © instagram.com/natalka_denisenko

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Українська акторка Наталка Денисенко після зміни прізвища похизувалась своїм новим паспортом.

Так, у житті артистки продовжуються пригоди. 8 серпня знаменитість офіційно вийшла заміж за свого обранця — манекенника Юрія Ярошенка. Акторка, як і обіцяла, змінила прізвище. Тепер вона офіційно не Наталка Денисенко, а Наталка Ярошенко.

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Ба більше, артистка вже й встигла отримати новий паспорт. Знаменитість в Instagram-stories похизувалась документом, де вказано, що вона тепер Ярошенко.

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Наталка Денисенко / © instagram.com/natalka_denisenko

До речі, раніше обранець артистки змінював прізвище. Річ у тім, що Юрій був Савранським. Однак за декілька тижнів до весілля чоловік змінив прізвище та став Ярошенком.

Зазначимо, Наталка Денисенко відіграла весілля 8 серпня. У день церемонії артистка змінила чотири образи. Наречена була і в класичній білій сукні, і в короткій. Проте один із образів акторки, в якому вона була в РАЦСі, не на жарт розлютив шанувальників. Користувачі не оцінили вибору акторки та засипали її гнівними коментарями.

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