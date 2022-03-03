Більшість військових злочинів Путіна в Україні скоєно авіацією - Ткаченко

Міністр культури Ткаченко закликав світ зупинити геноцид українського народу.
Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко закликає міжнародних партнерів закрити небо над Україною.
Про це він написав в себе на сторінці у Telegram.
Міністр зазначає, що російські ракети та літаки навмисно руйнують історичні центри великих міст. Путін хоче знести європейську спадщину та культуру, "стерти їх як явище з лиця землі". Він наголосив, що більшість путінських злочинів проти України скоєні з повітря.
"Вчора у Харкові російські окупанти обстріляли Успенський собор, де ховалися люди, навчальні корпуси Харківського національного університету мистецтв та гуртожитки Харківської державної академії культури, а в Іванкові під Києвом – музей всесвітньо відомої художниці Марії Приймаченко, роботами якої захоплювався сам Пабло Пікассо. До того ж Київська державна академія декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені Михайла Бойчука теж зазнала пошкоджень від окупантів. Збожеволілий диктатор погрожує знищити Софійський собор у Києві, храм ЮНЕСКО, побудований в 11 столітті!
Сотні ні в чому не винних жертв, тотальне руйнування храмів, соборів та музеїв – ось ціна досі не закритого неба над Україною.
Прості українці голими руками зупиняють російські танки, наша армія успішно розбиває окупантів за усіма напрямками. Але російські ракети та літаки підло та безчесно продовжують бомбити наші прекрасні мирні міста. Світ має це зупинити. Ми, урядовці, разом з депутатами активно закликаємо до цього. До цього закликає кожен українець", - написав міністр.
Втрати росіян, які воюють проти України:
За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 2 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:
- особового складу - близько 9000 осіб,
- танків ‒ 217 од,
- бойових броньованих машин ‒ 900 од,
- артилерійських систем – 90,
- РСЗВ - 42,
- засоби ППО - 11,
- літаків – 30 од (інформація уточнюється),
- гелікоптерів – 31 од (інформація уточнюється);
- автомобільної техніки - 374,
- легкі швидкісні катери - 2 од,
- цистерн з ПММ - 60,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3,
З чого почалося російське військове вторгнення до України:
- 21 лютого президент Росії Володимир Путін підписав укази про визнання "незалежності" "ДНР" та "ЛНР".
- 22 лютого Рада Федерації РФ остаточно ратифікувала договори про визнання "ЛДНР".
- 22 лютого Рада Федерації Російської Федерації задовольнила звернення президента РФ Володимира Путіна й дозволила використання армії за кордоном. Це, по суті, був дозвіл Путіну розпочати війну проти України.
- ЄС, США, а також інші країни одна за одною заявляють, що не визнаватимуть "незалежність" "ЛДНР" та запроваджують санкції.
Як починалася війна Росії проти України:
- Рано-вранці 24 лютого президент РФ Володимир Путін у відеозверненні оголосив про "спеціальну військову операцію" щодо "захисту" Донбасу.
- Одразу ж було чути вибухи у великих містах України - Росія на чолі з Путіним розпочала війну проти України. Обстріли українських міст та сіл тривають.
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що на всій території України вводиться воєнний стан.
- Протягом 24 лютого через російські обстріли загинули 137 українських військових та цивільних людей.
- 28 лютого відбувся перший раунд переговорів між Росією та Україною.
- 28 лютого Зеленський підписав заявку на членство України в Європейському Союзі.
Росія завдає ударів по цивільному населенню:
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