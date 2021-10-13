Білявки чи брюнетки: який вигляд мають українські зірки з різним кольором волосся

Дехто надав перевагу яскравим пасмам.
Зіркам неймовірно часто доводиться змінювати образи в роботі, аби щоразу дивувати своїх прихильників.
Дехто, стомлений сотнею фотосесій та знімань, у житті надає перевагу одному відтінку волосся та зачісці, а дехто – обожнює експериментувати з іміджем і в повсякденні. Редакція сайту ТСН.ua підготувала фотографії українських зірок з різним кольором волосся.
Так, здебільшого, ніжні білявки перетворюються на гарячих брюнеток і навпаки, як Надя Дорофєєва, Злата Огнєвіч та Наталка Могилевська. А MamaRika, Анна Трінчер та alyona alyona взагалі перефарбувалися у яскраві кольори.
Надя Дорофєєва
alyona alyona
Наталія Могилевська
TAYANNA
MamaRika
Злата Огнєвіч
Слава Камінська
Анна Трінчер
Аліна Гросу
Анастасія Приходько
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