Білявки чи брюнетки: який вигляд мають українські зірки з різним кольором волосся

Білявки чи брюнетки: який вигляд мають українські зірки з різним кольором волосся

Дехто надав перевагу яскравим пасмам.

Зіркам неймовірно часто доводиться змінювати образи в роботі, аби щоразу дивувати своїх прихильників.

Дехто, стомлений сотнею фотосесій та знімань, у житті надає перевагу одному відтінку волосся та зачісці, а дехто – обожнює експериментувати з іміджем і в повсякденні. Редакція сайту ТСН.ua підготувала фотографії українських зірок з різним кольором волосся.

Так, здебільшого, ніжні білявки перетворюються на гарячих брюнеток і навпаки, як Надя Дорофєєва, Злата Огнєвіч та Наталка Могилевська. А MamaRika, Анна Трінчер та alyona alyona взагалі перефарбувалися у яскраві кольори.

Надя Дорофєєва

Надя Дорофєєва / instagram.com/nadyadorofeeva

alyona alyona

alyona alyona / instagram.com/alyona.alyona.official

Наталія Могилевська

Наталія Могилевська / instagram.com/nataliya_mogilevskaya

TAYANNA

TAYANNA / facebook.com/tayannaofficial

MamaRika

MamaRika / instagram.com/mamarika_official

Злата Огнєвіч

Злата Огнєвіч / instagram.com/zlata.ognevich

Слава Камінська

Слава Камінська / instagram.com/babaslavka

Анна Трінчер

Анна Трінчер / instagram.com/annatrincher_official

Аліна Гросу

Аліна Гросу / instagram.com/alina_grosu

Анастасія Приходько

Анастасія Приходько / instagram.com/prykhodko_official

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