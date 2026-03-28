Ірина Білик розсекретила своє місце сили в Україні та куди хоче звозити молодшого сина Табріза

Ірина Білик / © instagram.com/bilyk_iryna

Реклама

Співачка Ірина Білик поділилася з шанувальниками неймовірним краєвидом, який надихає її та наповнює енергією для концертів.

Артистка показала весняні пейзажі Тустані, що стали для неї справжньою віддушиною серед насиченого графіка туру. Насолоджуючись свіжим гірським повітрям, вона зауважила, що навіть варто трохи попити лікувальної води. Такий короткий відпочинок дає можливість відновити сили і надихнутися перед новими концертами. Стильний образ артистки серед весняних гір підкреслив її впевненість та природну елегантність.

«Один-єдиний вихідний у турі, як ковток повітря.

І я щиро рада, що між концертами з’являється можливість побачити нові куточки України», — написала Ірина.

Реклама

Ірина Білик / © instagram.com/bilyk_iryna

Весняні гори для співачки — це не лише краса природи, а справжнє джерело натхнення. Вони допомагають відновлювати енергію після насичених днів туру та дарують моменти спокою, які так необхідні навіть найзірковішим артистам. Серед скель і зелені вона змогла по-справжньому відчути силу природи.

«Подорожуєш, надихаєшся, наповнюєшся і з новою силою повертаєшся на сцену», — додала Білик.

Ірина Білик / © instagram.com/bilyk_iryna

Артистка також розповіла, що влітку планує повернутися сюди разом із сином Табрізом, щоб ще більше насолодитися спокоєм і енергією цього місця. Її допис миттєво викликав хвилю компліментів від фанів, які не лише захоплюються її музикою, а й стильним образом та природною харизмою.

«Трускавець, вже скоро побачимось», — додала вона, залишаючи шанувальникам натяк на майбутні приємні миті та нові подорожі.

Реклама

Нагадаємо, нещодавно Ірину Білик пограбували в Мілані. Артистка показала розбите авто.