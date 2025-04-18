Білик відреагувала на заяву колишнього Коляденка про відсутність у нього сексу протягом 19 років

Дмитро Коляденко та Ірина Білик

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Українська співачка Ірина Білик прокоментувала пікантну заяву свого колишнього обранця, шоумена Дмитра Коляденка.

Так, днями хореограф приголомшив зізнанням, що після роману з артисткою, який закінчився 19 років тому, у нього "не було жінки". За словами Коляденка, його колишні жінки були настільки сильними особистостями, що тепер йому важку побудувати щось схоже через порівняння з минулим досвідом. На це відреагувала і сама співачка.

Білик у своєму фотоблогу оприлюднила спільне фото з Коляденком і відповіла на запитання фанів, чи вірить вона у його одкровення. Виконавиця лаконічно написала, що не довіряє сказаному.

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Ірина Білик і Дмитро Коляденко / © instagram.com/bilyk_iryna

"Звісно не вірю", — написала зірка.

Зазначимо, роман між співачкою та шоуменом спалахнув 2001 року. Період їхніх стосунків був доволі бурхливим, адже вони не приховували, що часто сварилися, розходилися та возз'єднувалися. Проте зрештою, все це закінчилося 2006 року. І зараз зірки просто товаришують.

Нагадаємо, нещодавно ведучий Олексій Суханов поділився подробицями особистого життя й зробив неочікувану заяву. Шоумен чесно відповів на запитання про сексуальні вподобання.