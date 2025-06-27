Білий дім використав відео із зіркою "Спіймати Кайдаша": реакція Антоніни Хижняк

Антоніна Хижняк, Дональд Трамп

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Українська акторка Антоніна Хижняк, яка зіграла одну з головних ролей у серіалі "Спіймати Кайдаша", неочікувано з'явилася на офіційній сторінці Білого дому в Instagram. Зірка розставила всі крапки над "і".

Так, нещодавно американська адміністрація запостила ролик, який стосувався скасування податків на понаднормову оплату праці. В ньому фігурувала жінка, дуже схожа на Хижняк, яка сиділа за комп’ютером і пила каву.

Публікація викликала бурхливу реакцію в Instagram. Українські користувачі почали масово тегати Антоніну в коментарях і надсилати їй відео. Дехто припустив, що образ було згенеровано штучним інтелектом без її згоди, а інші — що вона почала співпрацювати з Білим домом. Акторка в коментарі "Сніданку з 1+1" зізналася, що спершу й сама була розгублена, але все ж потім зрозуміла, в чому річ.

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Як з’ясувалося, відео було знято кілька років тому як частина фотостокових знімань, у яких Хижняк брала участь. Її кадри, як і тисячі інших, потрапили на спеціальні платформи, де компанії з усього світу можуть купувати фото й відео для реклами, просвітницьких кампаній або медіапродуктів. Саме таким чином ролик з українською акторкою потрапив до американського урядового відео — без будь-якого умислу чи політичного підтексту.

Антоніна Хижняк на офіційній сторінці Білого дому в Instagram / © Instagram/whitehouse

"Вчора ввечері в один момент мене всі почали закидати якимось відео. Я дивлюся, а Instagram просто тріщить. Заходжу на публікацію і бачу скандал щодо штучного інтелекту. І я вам скажу чесно, я одразу подумала те ж саме. Що, мабуть, це згенерована якась картинка. Але потім якось дуже дивно, мені дуже видалися знайомі ці декорації. Цей комп'ютер і ця чашка. Я думаю, а як так, що я це пам'ятаю? І до мене доходить, що я колись знімалася для стоків. Хто не знає, загугліть фото- і відеостоки. Актори інколи знімаються в таких штуках. І компанії потім беруть ці матеріали, викладають на фотостоки. І потім будь-хто в світі, в принципі, може купити ці матеріали. І так вийшло і з Білим домом. Просто мені досі дивно", — розповіла Антоніна.

На думку української акторки, цей інцидент може бути просто збігом або ж насправді "знаком прихованої підтримки": "Ви просто уявіть, яка ймовірність була серед мільярдів відео, що вони обрали саме цей шматочок. Навряд чи вони знали, що я українка. Але мені здається, для нас це такий, можливо, прикольний якийсь інцидент. А, можливо, і знак якоїсь прихованої підтримки. В будь-якому разі багато українців під цією публікацією залишило вподобайки, понаписували це все".

Незважаючи на резонанс, Антоніна сприйняла ситуацію з гумором і навіть записала іронічне відео-відповідь для свого фотоблогу, у якому обігрує фіктивний діалог з Дональдом Трампом. У цьому скетчі акторка жартома "дає згоду" на використання свого обличчя, але за одніє] умови – надання Україні ЗРК Patriot для оборони від окупантів.

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Дата публікації 11:00, 27.06.25 Кількість переглядів 229 Антоніна Хижняк викликала фурор у Мережі після появи у відео Білого дому: її реакція

нагадаємо, нещодавно співак Тарас тополя відповів нардепці Мар’яні Безуглій, яка назвала "приліт" неподалік його будинку "кармою".