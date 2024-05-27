Біологічна донька Анджеліни Джолі і Бреда Пітта публічно відмовилася від прізвища батька

Молодша біологічна донька зіркового експодружжя Анджеліни Джолі та Бреда Пітта публічно відмовилася від прізвища батька.

На це звернуло увагу видання People. Зокрема, Анджеліна Джолі займається продюсуванням бродвейського мюзиклу "Аутсайдери", а 15-річна донька є її асистенткою. На афіші вистави дівчина вказалася, як Вів'єн Джолі. Хоча донька знаменитого експодружжя має подвійне прізвище. Вочевидь, від батькового вона відмовилася.

Поки не відомо, чи зробила вона це офіційно, чи й досі за документами має подвійне прізвище. Тим не менш, схоже, що з батьком вона не хоче мати нічого спільного.

Анджеліна Джолі з дітьми / Фото: Associated Press

Зазначимо, Вів'єн не першою відмовилася від прізвища Бреда Пітта. Раніше це зробила названа донька колишнього подружжя Захара. Також подейкують, що прізвища батька найпершим позбувся їхній син Медокс.

Нагадаємо, Анджеліна Джолі та Бред Пітт мають трьох доньок і трьох синів. Зокрема, колишнє подружжя виховувало названих дітей Медокса, Пакса та Захару, також вони мають біологічних – Шайло, Нокса та Вів'єн.

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