Біологічна донька Тома Круза позбулася його прізвища – ЗМІ

Донька голлівудського актора Тома Круза – школярка Сурі – відсвяткувала випускний.

Так, 18-річна дівчина отримала атестат після закінчення школи. Привітати Сурі прийшла її мама, акторка Кеті Голмс. Обидвоє вони мали щасливий вигляд та позували на тлі школи. Натомість Круз проігнорував важливу подію доньки, з якою вже багато років поспіль не підтримує зв'язок.

До того ж , як повідомляє Page Six, донька актора на випускному була представлена як Сурі Голмс. Тож, вочевидь, дівчина відмовилася від прізвища батька Круза. Водночас 18-річна донька Тома попри все була в захваті від свята й попозувала в білій сукні та червоній мантії, тримаючи в руках капелюх.

Зазначимо, Том Круз має біологічну доньку Сурі та ще двох названих дітей від попередніх шлюбів. Втім, стосунки зірки з дитиною від акторки Кеті Голмс не склалися одразу після розлучення. Так, дівчина близько 11 років не бачилася з татом. Опіка над нею дісталася її мамі Кеті.

Нагадаємо, нещодавно 18-річна донька Бреда Пітта Шайло вчинила так само. Вона позбулася прізвища зіркового батька. Інсайдер вже назвав причину такого рішення підлітка.

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