Битва крашанками та поява Фінляндії у сфері з джинсів: як минуло відкриття "Євробачення-2024"

Вже у вівторок, 7 травня, у Мальме відбудеться перший півфінал конкурсу.

Сьогодні, 5 травня, пісенний конкурс "Євробачення-2024" офіційно розпочався урочистою церемонією відкриття у шведському місті Мальме.

Пройтися "бірюзовим хідником" і дати свій коментар вийшли 36 конкурсантів з різних країн. Зокрема, серед присутніх – українська делегація. До слова, довкола Malmö Live Congress, де відбувалася подія, зібралося чимало прихильників, які прийшли підтримати фаворитів з прапорами.

Цьогорічними ведучими церемонії стали дві драг-діви Електра та Тіа Кофі. Разом з єврофанами міжнародного пісенного конкурсу їм вдалося розгледіти найцікавіші костюми та дізнатися про хвилювання виконавців перед виходом на головну сцену "Євробачення".

Редакція сайту ТСН.ua готова поділитися найяскравішими моментами урочистої церемонії відкриття "Євробачення-2024", та показати незвичні образи учасників.

Дует alyona alyona і Jerry Heil, який цьогоріч представляє Україну на конкурсі, вийшов на хідник у доволі промовистих образах з підвішеними ключами. Таким чином виконавиці нагадали іноземцям про тероризм РФ на території України і закликали допомогти фінансово відбудувати українську гімназію в селі Велика Костромка, Дніпропетровська область. До того ж alyona alyona і Jerry Heil з нагоди православного Великодня подарували ведучій кошик з крашанками та паскою. Ба більше, просто посеред прямого ефіру вони влаштували "битву" крашанками та розповіли про українські традиції.

alyona alyona та Jerry Heil на відкритті "Євробачення-2024"

alyona alyona та Jerry Heil на відкритті "Євробачення-2024"

Соціальний меседж костюму намагалася передати Португалія, вбрання представниці якої зроблене з переробленого одягу.

Церемонія відкриття "Євробачення-2024". Фото: Скриншот з відео

Своєю появою на бірюзовому хіднику мають запам’ятатися і представники Сан-Марино. Гурт одягнувся у рожево-чорні костюми, а деякі члени команди давали коментарі просто сидячи на підлозі. Зі схожим перформансом на ланцюгових повідцях епатували представники з Іспанії, які цьогоріч дивуватимуть композицією про руйнування стереотипів, які часто нав'язують жінкам.

Церемонія відкриття "Євробачення-2024". Фото: Скриншот з відео

Церемонія відкриття "Євробачення-2024". Фото: Скриншот з відео

Розкішною сукнею з довгим шлейфом і нестандартними формами захопила Албанія. Представниця підкреслила свою струнку фігуру виразним декольте та вирізом на животі.

Церемонія відкриття "Євробачення-2024". Фото: Скриншот з відео

Загадковим став вихід співака з Литви. Річ у тім, що його супроводжували невідомі, які повністю замаскували свої обличчя та протягом всього інтерв'ю стояли нерухомо.

Церемонія відкриття "Євробачення-2024". Фото: Скриншот з відео

Справжній перформанс під час інтерв'ю та у фотозоні влаштував фінський представник Windows95man. Артист з'явився на бірюзовому хіднику у загадковий спосіб. Він надягнув на себе та свого колегу сферу, повністю зшиту з джинсів. З-під неї у виконавця проглядалися лише ноги. Втім, він швидко розкрив свою особистість і зізнався, що коли маскувався, то в телефоні дивився футбольний матч.

Церемонія відкриття "Євробачення-2024". Фото: Скриншот з відео

Церемонія відкриття "Євробачення-2024". Фото: Скриншот з відео

Церемонія відкриття "Євробачення-2024"

У кольоровій накидці, розписаній власноруч, вийшла представниця Австралії Захарія Філдінга у дуеті з Майклом Россом. До того ж вони продемонстрували фрагмент їхньої традиційної музики за допомогою автентичного інструменту.

Церемонія відкриття "Євробачення-2024". Фото: Скриншот з відео

Гурт з Нідерландів також знайшов спосіб вирізнитися з-поміж решти. Тож, на бірюзову доріжку музикант-представник Йост Кляйн привів людину у костюмі птаха, який відтворював звуки курки.

Церемонія відкриття "Євробачення-2024". Фото: Скриншот з відео

Церемонія відкриття "Євробачення-2024"

Нагадаємо, дует alyona alyona і Jerry Heil боротиметься за можливість потрапити до гранд-фіналу вже 7 травня у першому півфіналі "Євробачення-2024". Редакція сайту ТСН.ua вестиме текстову онлайн-трансляцію конкурсу та першою повідомить, хто ж здобуде музичну першість. Тим часом пропонуємо дізнатися, де можна подивитися "Євробачення-2024", які артисти представлятимуть інші країни та на чию перемогу ставлять букмекери.

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