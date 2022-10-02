Бійці під звуки вибухів записали звернення до Олега Скрипки з передової і показали, що він передав на фронт

Так, на гроші, які Олег Скрипка та гурт "ВВ" зібрали під час нещодавнього благодійного концерту у Вінниці було придбано високотехнологічний тепловізор для наших хлопців в ЗСУ.

Бійці записали відеозвернення з передової, під час якого до речі, пролунав вибух, і в ньому подякували музиканту за допомогу. У відео один з бійців Юджин тримає в руках тепловізор, завдяки якому тепер наші захисники в суцільній темряві вночі можуть побачити переміщення будь-якої живої істоти, яка випромінює тепло:

"І завдяки цьому ми можемо убезпечити себе від раптового нападу клятих кацапів. Це зберігає нам життя і здоров'я. Цей дуже дорогий і високотехнологічний прилад ми змогли придбати на кошти, зібрані моїм другом, побратимом по музиці Олегом Юрійовичем Скрипкою, який зараз є амбасадором рок-н-ролу на культурному фронті", - сказав Юджин.

Також боєць подякував місту Вінниця і всім вінничанам за підтримку ЗСУ і зазначив, що зараз всі українці – і ті,які захищають нашу країну на фронті, і ті, які донатять – є єдиним цілісним організмом, який разом бореться проти російських окупантів.

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