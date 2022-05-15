Бійці полку "Азов" відреагували на слова Kalush Orchestra у фіналі "Євробачення-2022"

Бійці полку "Азов" відреагували на слова Kalush Orchestra у фіналі "Євробачення-2022"

У фіналі "Євробачення-2022" гурт Kalush Orchestra закликали негайно врятувати Маріуполь, зокрема, "Азовсталь".

Бійці полку "Азов", які наразі разом з іншими захисниками перебувають на територію заводу, відреагували на словами колективу.

Вони подякували музикантам за підтримку.

"Дякуємо гурту Kalush Orchestra за підтримку! Слава Україні!" - написали у своєму Telegram-каналі українську захисники.

До речі, як зазначив український продюсер та шоумен Ігор Кондратюк, Kalush Orchestra своїми словами грубо порушили правила міжнародного конкурсу. Утім, це немає значення, адже немає нічого ціннішого для українця за життя українців.

А тим часом фани "Євробачення" зазначають, що колектив узгодив з організаторами своє висловлювання.

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