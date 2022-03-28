Бійка Вілла Сміта і легендарний танець Траволти з Турман : як минула церемонія "Оскар-2022"

Бійка Вілла Сміта і легендарний танець Траволти з Турман : як минула церемонія "Оскар-2022"

Церемонія не минула без казусних інцидентів.

У Лос-Анджелесі завершилася 94-я за рахунком, найпрестижніша у світі кінопремія "Оскар-2022".

Цьогоріч тріумфатором премії став фільм "Дюна". Стрічка зібрала шість нагород. Найкращим актором року був названий Вілл Сміт за роль у фільмі "Король Річард", який вперше отримав нагороду, не зміг стримати сліз та заплакав, а "Найкращою акторкою" стала Джессіка Честейн за роль у стрічці "Очі Теммі Фей". У категорії "Найкращий фільм" статуетку отримала стрічка "CODA: У ритмі серця".

Вілл Сміт / Associated Press

Цього року на заході нарешті були присутні ведучі, а статуетки вручалися у театрі Dolby у Лос-Анджелесі. Гостям не потрібні були сертифікати про вакцинацію, а лише негативний тест на коронавірус.

Ще до початку церемонії почали збиратися глядачі. Коли гості приходили до театру, їм давали синю стрічку на знак підтримки українських біженців. Їх одягли режисер Паоло Соррентіно, композиторка Даяна Воррен, акторка Юн Йо Чжон та інші знаменитості.

Паоло Соррентіно з родиною / Getty Images

Церемонія "Оскара" минула в дещо іншому форматі. Вручення статуеток у восьми категоріях, серед них "Найкращий звук", "Найкращий грим", "Найкращий короткометражний мультфільм", відбулося за годину до початку основної церемонії.

Фільм "Дюна" отримав першу статуетку / Associated Press

А от відкрила офіційну частину церемонії американської співачки Бейонсе, яка виконала пісню "Be Alive". Сама зірка не була присутньою на "Оскарі", її виступ був записаний завчасно на тенісному корті. Після цього почалося вручення статуеток.

На глядачів цьогоріч чекала багато чого цікавого. До слова, цьогоріч стрічці "Хрещений батько" виповнюється 50 років. Тож на церемонії були присутні Аль Пачіно, Роберт Де Ніро та Френсіс Форд Коппола, які також вручали статуетки.

Аль Пачіно, Роберт Де Ніро та Френсіс Форд Коппола / Associated Press

Також на церемонію прийшли й актор Джон Траволта та Ума Турман. Вони просто на сцені виконали легендарний танець з "Кримінального чтива".

Джон Траволта та Ума Турман / Associated Press

Та не минулося й без казусів. Відомий американський актор Вілл Сміт вдарив в обличчя просто на сцені свого колегу – Кріса Рока. А все через те, що актор невдало пожартував про дружину Сміта – Джаду.

Вілл Сміт вдарив Кріса Рока / Associated Press

Цьогоріч увага на церемонії була прикута не лише до номінантів на премію, а й до подій, які наразі відбуваються на території України. На заході хвилиною мовчання вшанували жертв війни в Україні.

Getty Images

Читайте також: