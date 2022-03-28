Бійка Вілла Сміта і легендарний танець Траволти з Турман : як минула церемонія "Оскар-2022"

Церемонія не минула без казусних інцидентів.
У Лос-Анджелесі завершилася 94-я за рахунком, найпрестижніша у світі кінопремія "Оскар-2022".
Цьогоріч тріумфатором премії став фільм "Дюна". Стрічка зібрала шість нагород. Найкращим актором року був названий Вілл Сміт за роль у фільмі "Король Річард", який вперше отримав нагороду, не зміг стримати сліз та заплакав, а "Найкращою акторкою" стала Джессіка Честейн за роль у стрічці "Очі Теммі Фей". У категорії "Найкращий фільм" статуетку отримала стрічка "CODA: У ритмі серця".
Цього року на заході нарешті були присутні ведучі, а статуетки вручалися у театрі Dolby у Лос-Анджелесі. Гостям не потрібні були сертифікати про вакцинацію, а лише негативний тест на коронавірус.
Ще до початку церемонії почали збиратися глядачі. Коли гості приходили до театру, їм давали синю стрічку на знак підтримки українських біженців. Їх одягли режисер Паоло Соррентіно, композиторка Даяна Воррен, акторка Юн Йо Чжон та інші знаменитості.
Церемонія "Оскара" минула в дещо іншому форматі. Вручення статуеток у восьми категоріях, серед них "Найкращий звук", "Найкращий грим", "Найкращий короткометражний мультфільм", відбулося за годину до початку основної церемонії.
А от відкрила офіційну частину церемонії американської співачки Бейонсе, яка виконала пісню "Be Alive". Сама зірка не була присутньою на "Оскарі", її виступ був записаний завчасно на тенісному корті. Після цього почалося вручення статуеток.
На глядачів цьогоріч чекала багато чого цікавого. До слова, цьогоріч стрічці "Хрещений батько" виповнюється 50 років. Тож на церемонії були присутні Аль Пачіно, Роберт Де Ніро та Френсіс Форд Коппола, які також вручали статуетки.
Також на церемонію прийшли й актор Джон Траволта та Ума Турман. Вони просто на сцені виконали легендарний танець з "Кримінального чтива".
Та не минулося й без казусів. Відомий американський актор Вілл Сміт вдарив в обличчя просто на сцені свого колегу – Кріса Рока. А все через те, що актор невдало пожартував про дружину Сміта – Джаду.
Цьогоріч увага на церемонії була прикута не лише до номінантів на премію, а й до подій, які наразі відбуваються на території України. На заході хвилиною мовчання вшанували жертв війни в Україні.
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