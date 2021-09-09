Blackpool Dance Festival 2022: візьми безкоштовну участь в турнірі бальних танців, лише – "танцюй серцем"

В українців вперше з’явилась можливість взяти безкоштовну участь у найпрестижнішому та найвідомішому міжнародному танцювальному турнірі в світі – Blackpool Dance Festival, який вважається Олімпіадою для танцюристів.

На легендарний Блекпульский паркет вийде пара, яка насправді «ТАНЦЮЄ СЕРЦЕМ»!

Спортивні бальні танці – один з найдорожчих видів спорту. Майстер-класи з топовими танцюристами, костюми, участь у конкурсах коштують часом десятки тисяч доларів. І випробувати себе та скласти конкуренцію світовим бальникам без вагомої фінансової підтримки – дуже складно. Однак, цього року мрії збуваються! Меценат Андрій Мацола готовий підтримати та оплатити участь для однієї української пари в найелітнішому та найпрестижнішому міжнародному турнірі в світі бальних танців – Blackpool Dance Festival 2022, який проводиться в Блекпулі, Велика Британія.

Про фестиваль Blackpool Dance Festival

Blackpool Dance Festival має давню історію – перший фестиваль відбувся під час Великоднього тижня 1920 року в бальній залі Empress Ballroom розкішного комплексу Winter Gardens (Зимові сади). На той час ще не було стандартизованих програм європейських і латиноамериканських бальних танців, тому учасники конкурсу демонстрували свою майстерність у виконанні Sequence Dance (переважно танці вальс, two-step та фокстрот) – особливій програмі, що базується на чіткому виконанні танцювальних елементів у визначеній послідовності. Першим головою суддів був пан Джеймс Фінніган, який пізніше став співзасновником та першим президентом Альянсу професійних вчителів танців Об’єднаного Королівства.

Іда Ілетт стала співзасновницею Школи танців Блекпула. Саме вона перетворила фестиваль на найвагомішу подію в світі бального танцю.

Сьогодні Blackpool Dance Festival – найвідоміший міжнародний фестиваль бальних танців, в якому беруть участь сотні учасників із десятків країн світу. Українцям є чим пишатися – цього року наші танцюристи Олеся Гецько та Олександр Кравчук стали тріумфаторами Blackpool Dance Festival. Всю свою кар’єру Олеся і Олександр мріяли взяти перемогу в цьому турнірі. Їхня мрія здійснилась.

Blackpool Dance Festival - завжди велика невідомість, і підготовка до нього масштабна, тому що це найскладніший конкурс з точки зору важливості та, звичайно, стресу. Ми насправді називаємо його Блекпулським марафоном. Ви танцюєте для 11 суддів і всієї бальної сцени, яка стежить за кожним вашим кроком. Ці змагання більше про віру в себе, цінності, які представляєш, і те, що залишиться. Я можу бути першим або другим, але дещо ніколи не змінюється: комусь подобається твій танець незалежно від результату, а комусь ні, навіть якщо ти виграєш. Блекпул - справді особливий, він однозначно номер один у світі. Це мій улюблений фестиваль. Імовірно, 90% танцюристів підтвердили б це: є щось у цьому місці, його історії, людях, які були там раніше. Майкл Малітовський переможець Blackpool Dance Festival з латиноамериканських танців

УМОВИ УЧАСТІ

Вперше в історії міжнародного формату програми “Танці з зірками” телеканал "1+1" та меценат Андрій Мацола дають можливість долучитися до шоу всім, хто любить танцювати і мріє виступати на найкращих світових паркетах-сценах. Хореографи “Танців з зірками” на чолі з Оленою Шоптенко чекають відео всіх бажаючих підкорити блекпульський паркет, щоб обрати п’ять кращих пар, долю яких визначать зіркові судді “Танців з зірками”. Саме Катерина Кухар, Влад Яма та Максим Чмерковський в 11-му ефірі програми оберуть пару, яка представить Україну на Blackpool Dance Festival 2022.

Проект “Танцюй серцем” відкритий для всіх бажаючих танцювати. Його фіналісти засяють на одній сцені з учасниками “Танців з зірками” в прямому ефірі, а переможці представлять Україну на найпрестижнішому та найвідомішому міжнародному щорічному бальному конкурсі Blackpool Dance Festival в 2022 році. Це мрія тисяч танцюристів у світі, і спільно з каналом “1+1” ми здійснимо цю мрію для української пари, чий танець йтиме від самого серця, а майстерність вразить суддів “Танців з зірками”. Закликаю всіх українців, які люблять танцювати, взяти активну участь у відборі й показати Європі та світу, що ми вміємо йти до своєї мрії, вміємо танцювати й вміємо перемагати. Успіху всім учасникам меценат Андрій Мацола

Переможець Конкурсу, якого було обрано журі в ефірі програми «Танці з зірками» в ефірі програми, що транслюється на телеканалі 1+1 отримує подарунок – участь у турнірі бальних танців Blackpool Dance Festival 2022.

У подарунок входить:

вартість витрат на реєстрацію у конкурсі;

вартість витрат на проїзд (квиток для кожної особи Переможця Конкурсу, з міста Київ до міста проведення Blackpool Dance Festival 2022);

зворотні квитки (з міста проведення Blackpool Dance Festival 2022 до міста Києва);

проживання у готелі під час проведення Blackpool Dance Festival 2022;

надання двох костюмів для двох виступів;

навчання з педагогами танцю для підготовки до участі в турнірі бальних танців Blackpool Dance Festival 2022.

Впродовж періоду від 6 вересня 2021 р. до 8 листопада 2021 р. журі на чолі з Оленою Шоптенко, головним хореографом програми «Танці з зірками», що транслюється на каналі 1+1, відбере 5 найкращих відео серед учасників конкурсу, які виконали всі умови.

Під час 11-го прямого ефіру 14 листопада 2021 р. буде проведено окремий танцювальний турнір. За його результатами журі програми «Танці з зірками», що транслюється на каналі 1+1, оберуть на власний розсуд 1 пару, яка і стане переможцем.

Для участі в конкурсі необхідно заповнити анкету за цим посиланням, в якому надати відеозапис свого танцю, а саме вальс, ча-ча-ча, самба.

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