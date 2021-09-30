“Blackpool Dance Festival — це ніби готуємось летіти в космос”, — учасники фестивалю поділились враженнями

Blackpool Dance Festival вважається Олімпіадою для танцюристів. За його сторічну історію за звання найкращих вже позмагалися тисячі пар з усього світу.

Спортсмени тривалий час фізично і психологічно готуються. Але, крім хорошої підготовки, потрібні чималі кошти на реєстрацію в конкурсі, переліт та проживання у Великій Британії, а також професійні костюми і взуття. Цього року вперше в рамках шоу “Танці з зірками” стартував проєкт “Танцюй серцем”, його меценат Андрій Мацола готовий підтримати та оплатити участь однієї української пари в найелітнішому та найпрестижнішому міжнародному турнірі в світі бальних танців – Blackpool Dance Festival 2022.

Усі учасники Blackpool Dance Festival у захваті від цього змагання. Серед тих, хто не лише брав участь, але й ставав чемпіонами, є вихідці з України. Зокрема, Олеся Гецько та Олександр Кравчук перемогли в латиноамериканській програмі в категорії Professionals. Rising Star; Єлизавета Мацулевич та Євгеній Борушко – переможці у латиноамериканській програмі у категорії Under 21; Євгенія Піндюра та Тимур Путята – переможці одразу в 5-и категоріях у віковій групі “ювенали”. Це пари, які успішно виступили 2021-го, а ще вісім пар стали фіналістами.

В ефірі “Сніданку з 1+1” Євгенія Піндюра та Тимур Путята розповіли про свої враження від участі в цьогорічному Blackpool Dance Festival. “Це було дуже емоційно. Дуже сильно хвилювались і навіть плакали”, – поділився своїми емоціями Тимур.

У студії "Сніданку" переможці Blackpool Dance Festival Тимур Путята та Євгенія Піндюра

Євгеній Борушко з Куп’янська Харківської області розповів: “Blackpool Dance Festival – це мрія будь-якого танцівника. Підготовка в нас розпочалась не за місяць і навіть не за рік. Як у всіх, це великий і тривалий шлях, який розпочинається від самого дитинства з простої мрії. Ти усвідомлюєш, що десь там є турнір, ти можеш туди полетіти і в теорії навіть перемогти. Ставиш мету й мрієш. Чим більше тренуєшся і знайомишся з людьми, чим більше перемагаєш і проходиш цей шлях, тим мрія стає ближчою. Нам пощастило бути цього серпня у Блекпулі і перемогти там. Неможливо передати словами відчуття від перемоги і здійснення мрії. Тренуйтесь багато і сильно. Ваша мрія здійсниться!”.

Антон Нестерко, український танцюрист, який увійшов до фіналу в категорії “Професіонали” на Blackpool Dance Festival, а цього року бере участь в “Танцях з зірками” у парі з Джамалою, порадив майбутнім переможцям “Танцюй серцем” повністю віддатися залі і музиці в Блекпулі:

“Blackpool Dance Festival нічим не відрізняється від чемпіонату світу. Підготовка до фестивалю починається одразу на наступний день після завершення попереднього турніру. Фізична підготовка така, що ніби готуємось летіти до космосу. Переживання є, але вони спортивні. Коли заходиш до залу Блекпула, одразу розумієш його історичний масштаб. Коли ти слухаєш блекпульську музику в їхній залі, є тільки одне відчуття – мурашки. На Блекпулі танцюєш категорію. Початок зранку, а завершення приблизно опівночі. Це фактично весь день потрібно танцювати. Раджу учасникам повністю віддатися цій залі, музиці, і тоді є шанс показати себе гідно”.

instagram.com/tanci1plus1

Своєю чергою, Денис Самсон, дворазовий чемпіон України і фіналіст Blackpool Dance Festival, додав, що участь в фестивалі насичена емоціями та фізичними навантаженнями.

“Я двічі брав участь у фіналах фестивалю. Вперше я став шостим у фіналі, а наступного року – третім. Блекпул – найбільший і найпрестижніший турнір. Всі найкращі пари з усього світу їдуть туди. Я 2,5 року прожив у Лондоні. Ми брали дуже багато уроків. Щодня у нас було по чотири уроки. У нас була зала, де ми практикувались. Щовечора ми ходили на загальну практику, куди приходять пари, щоб потанцювати. Це своєрідна симуляція турніру. Також у нас був особистий тренер, який стежив за нами і нашою підготовкою в питаннях харчування, фізичного навантаження тощо. За бажанням ми могли запросити його на турнір, щоб він міг оцінити наші виступи. Психологічно – це дуже великий стрес, до якого ти готуєшся заздалегідь. Ми прописували для себе кожний тур, щоб розуміти де наш максимум. Психологічно такі змагання дуже виснажують, і ти повинен себе мотивувати. Кожний тур має бути, як перший. Ми працювали з психологом із Нідерландів, який розповідав, як все можна витримали психологічно й емоційно. Він радив підтримувати одне одного. Ми ж команда. Найголовніше – на турнірі не можна розкидатися енергією. Бути весь час в парі, щоб зберігати атмосферу турніру разом. Аналізувати помилки й виправляти їх в наступному турі. Вінтергарден – неймовірний із чудовою атмосферою. Моя порада для наступних учасників: не остигати, тому що один тур може розтягнутися на 17-18 заходів інших учасників. Розминатися, розтиратися мазями. Не сідати, а постійно розминатися, спілкуватися зі своєю партнеркою або партнером. Слід розписати детально весь свій план дій і розуміти, для чого туди йдуть – мета та ідея”, – поділився Денис Самсон, учасник 5-о сезону “Танців з зірками”.

Танцюристка Даніела Преап, яка в цьому сезоні “Танців з зірками” є партнеркою Станіслав Горуна, бронзового призера Олімпійських ігор, зазначила: “2012-го я брала участь в юніорському Блекпулі і потрапила до фіналу в стандартній програмі. Всі учасники серйозно готуються з посиленими тренуваннями. Ти отримуєш культурний шок, коли вперше бачиш Вінтергарден. Там дуже гарна зала з балконами”.

УМОВИ УЧАСТІ

Вперше в історії міжнародного формату програми “Танці з зірками” телеканал "1+1" та меценат Андрій Мацола дають можливість долучитися до шоу всім, хто любить танцювати і мріє виступати на найкращих світових паркетах-сценах. Головний хореограф “Танців з зірками” Олена Шоптенко чекає на відео всіх охочих підкорити блекпульський паркет, щоб обрати п’ять найкращих пар, долю яких визначать зіркові судді “Танців з зірками”. Саме Катерина Кухар, Влад Яма та Максим Чмерковський в 11-му ефірі програми оберуть пару, яка представить Україну на Blackpool Dance Festival 2022.

Переможець конкурсу, якого було обрано журі в ефірі програми “Танці з зірками”, що транслюється на телеканалі 1+1, отримує подарунок – участь у турнірі бальних танців Blackpool Dance Festival 2022.

У подарунок входить:

вартість витрат на реєстрацію у конкурсі;

вартість витрат на проїзд (квиток для кожної особи – переможця конкурсу, з міста Києва до міста проведення Blackpool Dance Festival 2022);

зворотні квитки (з міста проведення Blackpool Dance Festival 2022 до міста Києва);

проживання у готелі під час проведення Blackpool Dance Festival 2022;

надання двох костюмів для двох виступів;

навчання з педагогами танцю для підготовки до участі в турнірі бальних танців Blackpool Dance Festival 2022.

Впродовж періоду від 6 вересня до 8 листопада 2021 року Олена Шоптенко, головна хореографиня програми «Танці з зірками», що транслюється на каналі 1+1, відбере 5 найкращих відео серед учасників конкурсу, які виконали всі умови.

Під час 11-го прямого ефіру 14 листопада 2021 р. буде проведено окремий танцювальний турнір. За його результатами журі програми “Танці з зірками”, що транслюється на каналі 1+1, обере на власний розсуд 1 пару, яка і стане переможцем.

Для участі в конкурсі необхідно заповнити анкету за цим посиланням, у якому надати відеозапис свого танцю, а саме вальс, ча-ча-ча, самба.

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