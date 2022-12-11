Благодійна організація Шона Пенна надасть Львівщині понад мільйон доларів: на що витратять кошти

CORE Response допомагатиме Львівській області і наступного року.

Благодійна організація CORE Response, заснована голлівудським актором та режисером Шоном Пенном, надасть Львівській області понад мільйон доларів.

Про це у Telegram повідомив начальник Львівської ОВА Максим Козицький.

Зокрема, кошти будуть спрямовані на допомогу переселенцям, які вимушено покинули свої домівки через розв'язану Росією війну. Так, у приміщенні прихистку на базі Львівської політехніки, де живуть сім'ї, вдосконалять систему опалення.

Також у школах, санаторіях, геріатричних пансіонатах, де перебувають вимушені переселенці, замінять вікна та двері.

Як зазначив Козицький, CORE Response допомагатиме області і цього року, і наступного.

"Сьогодні мав зустріч з представниками благодійної організації CORE Response. Вони хотіли дізнатися про актуальні потреби Львівщини. Представники CORE Response зазначили, що візьмуть до уваги усі запити Львівської ОВА, аби ефективно розподілити свої можливості та ресурси на підтримку області 2023 року", - написав Козицький.

Фото: Львівська обласна державна адміністрація/Facebook

Нагадаємо, Шон Пенн від початку повномасштабної війни активно допомагає Україні. Актор неодноразово приїжджав до країни. Пенн навіть почав знімати документальний фільм про вторгнення Росії в Україну.

Тим часом РФ заборонила зірці Голлівуду в'їзд до країни та визнала його таким, що нібито "загрожує національній безпеці".

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