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Блейк Лайвлі на останніх місяцях вагітності засвітилася на світському заході з Раяном Рейнольдсом

Автор
Марія КоробоваМарія Коробова
Дата публікації
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Блейк Лайвлі на останніх місяцях вагітності засвітилася на світському заході з Раяном Рейнольдсом

Блейк Лайвлі і Раян Рейнольдс / Фото: Associated Press

Акторка прийшла підтримати чоловіка.

Вчетверте вагітна зірка серіалу "Пліткарка" Блейк Лайвлі засвітилася на церемонії вручення премії American Cinematheque Awards 2022 у Лос-Анджелесі. 

Зірка засяяла на червоній доріжці разом зі своїм чоловіком Раяном Рейнольдсом, який став лауреатом у одній з номінацій. Аби підтримати свого коханого, Блейк піднялася на сцену та виступила із промовою на честь Раяна. 

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"Де б він не був, на іншому кінці світу або на зустрічі по сусідству, він завжди намагається якнайшвидше повернутися додому. Якби він прийшов зі знімального майданчика не в сценічному костюмі, ми б занепокоїлися. Змащений брудом, фальшивою кров'ю, справжньою кров'ю, у шрамах, у супергеройському костюмі, туфлях для чечітки або у клоунському гримі — наш тато завжди повертається додому", - сказала зі сцени Лайвлі.

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Для свого виходу в світ Блейк обрала блискучу сукню на тоненьких бретельках від Ральфа Лорена, а також масивні аксесуари у вигляді браслету, каблучки з великим камінням та сережок. Вбрання голлівудської акторки вдало підкреслило її округлий животик. 

Нагадаємо, що у вересні цього року Блейк Лайвлі повідомила про свою четверту вагітність. Зірка з'явилася на саміті Forbes Power у Нью-Йорку у обтислій сукні, яка підкреслила її цікаве положення. А потім Лайвлі оприлюднила фото із оголеним округлим животиком, аби папараці дали спокій їй та її родині під час вагітності. 

Зазначимо, що Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс вже виховують трьох дітей: 7-річного Джеймса Рейнольдса, 6-річну Інез Рейнольдс та 2-річну Бетті Рейнольдс.

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Дата публікації
Перегляди
525
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