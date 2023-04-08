Блейк Лайвлі показалася у купальнику через два місяці після четвертих пологів

Голлівудське подружжя Блейк Лайвлі та Райан Рейнольдс не втомлюються заряджати своїх фанів позитивом.

Наразі родина перебуває у відпустці, звідки поділилася сонячними та кумедними фото. Першою світлини розмістила Лайвлі. Як відомо, два місяці тому своєму чоловіку артистка народила четверту доньку. І, варто зазначити, що Блейк має неперевершений вигляд.

Блейк Лайвлі / Фото: instagram.com/blakelively

Блейк Лайвлі має чудовий вигляд після четвертих пологів / Фото: instagram.com/blakelively

У Instagram зірка запостила декілька знімків, де постає у купальнику і демонструє дуже гарну фігуру. Також Блейк показала фото з усміхненим Рейнольдсом та їхніми мамами, Елейн Лайвлі і Таммі Рейнольдс.

Блейк Лайвлі з чоловіком і їхніми мамами / Фото: instagram.com/blakelively

Райан Рейнольдс / Фото: instagram.com/blakelively

"Вона продає мушлі на березі моря", - таким написом супроводила кадри артистка.

Блейк Лайвлі / Фото: instagram.com/blakelively

Блейк Лайвлі / Фото: instagram.com/blakelively

Зазначимо, що у Блейк Лайвлі та Райана Рейнольдса четверо дітей і всі доньки: восьмирічна Джеймс, шестирічна Інес, трирічна Бетті та наймолодша донька, яка з'явилася на світ 13 лютого цього року. Її ім'я багатодітні батьки поки тримають у таємниці.

До речі, не так давно Раян Рейнольдс і Блейк Лайвлі вперше засвітили обличчя новонародженої доньки. Знімки були зроблені на базі футбольного клубу Рейнольдса.

Читайте також: