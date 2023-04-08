Блейк Лайвлі показалася у купальнику через два місяці після четвертих пологів

Артистка з родиною вирушила у відпустку.
Голлівудське подружжя Блейк Лайвлі та Райан Рейнольдс не втомлюються заряджати своїх фанів позитивом.
Наразі родина перебуває у відпустці, звідки поділилася сонячними та кумедними фото. Першою світлини розмістила Лайвлі. Як відомо, два місяці тому своєму чоловіку артистка народила четверту доньку. І, варто зазначити, що Блейк має неперевершений вигляд.
У Instagram зірка запостила декілька знімків, де постає у купальнику і демонструє дуже гарну фігуру. Також Блейк показала фото з усміхненим Рейнольдсом та їхніми мамами, Елейн Лайвлі і Таммі Рейнольдс.
"Вона продає мушлі на березі моря", - таким написом супроводила кадри артистка.
Зазначимо, що у Блейк Лайвлі та Райана Рейнольдса четверо дітей і всі доньки: восьмирічна Джеймс, шестирічна Інес, трирічна Бетті та наймолодша донька, яка з'явилася на світ 13 лютого цього року. Її ім'я багатодітні батьки поки тримають у таємниці.
До речі, не так давно Раян Рейнольдс і Блейк Лайвлі вперше засвітили обличчя новонародженої доньки. Знімки були зроблені на базі футбольного клубу Рейнольдса.
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