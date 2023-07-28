Блейк Лайвлі приголомшила фігурою у купальнику через п'ять місяців після четвертих пологів

Американська акторка та багатодітна мама Блейк Лайвлі після народження четвертої дитини похизувалася гарною фігурою.

Зірка серіалу "Пліткарка" на своїй сторінці в Instagram продемонструвала стильний образ у червоному купальнику. Свій пляжний лук у стиль ретро Блейк доповнила червоними окулярами у вигляді сердець та грайливою зачіскою з двома хвостиками.

У підписі до фото акторка пожартувала щодо вигляду своїх грудей після народження дитини.

"Тепер я домальовую їх до за допомогою штучного інтелекту. Неймовірно" - написала Блейк та додала емоджи у вигляді двох дитячих пляшечок.

Блейк Лайвлі / Фото: instagram.com/blakelively

Фани були приголомшені тим, який вигляд має зірка усього через п'ять місяців після народження дитини. На один із коментарів під світлиною Блейк дала відповідь, хто допомагає їй тримати форму.

"Дон Саладіно. Чекайте. Він не батько. Він просто той, хто допомагає мені знову влізти в (деякі) мої речі після тренувань. Він навіть краще друг, ніж тренер. А це багато про що говорить", - написала Лайвлі.

Нагадаємо, що Блейк Лайвлі та її чоловік Раян Рейнольдс стали батьками учетверте у лютому 2023 року. Як відомо, у зірквої пари народилася ще одна донечка, але її ім'я вони поки що приховують. Також Блейк та Раян виховують трьох доньок - восьмирічну Джеймс, шестирічну Інес і трирічну Бетті.

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